Стивен Пэддок, расстрелявший 58 человек во время концерта в Лас-Вегасе, собирал свой арсенал 20 лет. Полиция нашла у него 47 единиц оружия. На многие из них он установил устройства, увеличивающие скорострельность.

Открывший огонь по толпе в Лас-Вегасе Стивен Пэддок собирал свой арсенал на протяжении 20 лет. Об это сообщил неназванный сотрудник в правоохранительных органах, передает РБК со ссылкой на CNN. Собеседник телеканала не уточнил сколько именно оружия Пэддок купил за это время и что именно он делал с ним.

Полиция Лас-Вегаса в свою очередь сообщила, что в номере отеля, из которого вел стрельбу Пэддок, в его доме в Меските и еще одном связанном с ним здании в Неваде они обнаружили 47 единиц оружия. При этом на 12 единиц оружия, которые были найдены в номере отеля, были установлена специальные устройства (bump-stock devices), которые увеличивали их скорострельность до уровня автомата. Такие устройства в США разрешены, хотя сами автоматы по большей части запрещены.



Винтовки, дробовики и пистолеты Пэддок купил в четырех штатах - Неваде, Юте, Калифорнии и Техасе.



Кроме того, сотрудники правоохранительных органов рассказали, что стрелок вел огонь по толпе 9-11 минут, до того момента, как он покончил с собой. Он установил камеры внутри и снаружи своего номера, чтобы заметить приближение полиции к его номеру. Позднее была опубликована фотография тела Пэддока.

В понедельник, 2 октября, Стивен Пэддок расстрелял 58 человек на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе, ранения получили 515. На фестивале присутствовали около 20 тыс. зрителей. Пэддок вел огонь с 32-ого этажа гостиницы Mandalay Bay. Полиция вычислила стрелка и попыталась взять его штурмом, но к моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов стрелок был мертв.

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