Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Аслов 3 октября принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Республике Таджикистан. Им стал Найтхарт Хёфер-Виссинг. Он вручил главе таджикского МИД копии верительных грамот, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

В ходе встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

В завершении беседы Сироджидин Аслов пожелал Найтхарту Хёфер-Виссингу успехов в его профессиональной деятельности, отмечает МИД.

До назначения послом ФРГ в Таджикистане Найтхарт Хёфер-Виссинг (до середины сентября текущего года) был послом Германии в Узбекистане. До назначения в Ташкент был генеральным консулом Германии в Новосибирске (с 30 сентября 2011 года). Ранее он возглавлял отдел печати и связей с общественностью в немецком посольстве в России. Сотрудником Министерства иностранных дел Германии Хёфер-Виссинг является с 1986 года.

Прежний посол Федеративной Республики Германия в Республике Таджикистан Хольгер Грен завершил свою дипломатическую миссию в Душанбе в средине июня текущего года.

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