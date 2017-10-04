Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана доводит до сведения граждан и гостей страны о том, что 4 октября на территории республики сохранится неблагоприятная погода.

Пресс-центр КЧС и ГО республики сообщает, что сегодня ожидаются проливные дожди в долинах, а в высокогорьях свыше 2500 метров - снег, усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В этой связи, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ убедительно просит население быть предельно осторожными, при проведении полевых работ, воздержаться от сбора дров и охоты.

Водителям и любителям горного авто-мото и вело туризма при движении в горной местности необходимо строго соблюдать установленный интервал движения между автомобилями, так как сохраняется вероятность камнепадов.

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