Футбольные арбитры из Таджикистана Сайёджон Зайниддинов и Гулмуроди Саъдулло принимают участие в судейских курсах АФК, которые стартовали 3 октября в Куала-Лумпуре, сообщает ФФТ.

41 футбольный арбитр и 21 судья по футзалу, среди которых и душанбинские рефери Сайёджон Зайниддинов и Гулмуроди Саъдулло, испытают свой шанс для попадания в элитный список судей Азиатской футбольной конфедерации. Для этого им нужно пройти четыре этапа экзамена. Первый из них – трехдневный рекрутмент-курс, который направлен на оценку теоретических знаний и физических состояний арбитров, стартовал сегодня в Куала-Лумпуре.

В случае успешного прохождения первого этапа курса таджикские арбитры будут допущены к следующим трем этапам экзамена. В этом случае в следующем году работу судей в матчах национального чемпионата будут оценивать рекрутеры АФК. Для получения допуска для участия в заключительном курсе «AFC Elite Referees Selection Course» – работу каждого арбитра будут оценивать в двух играх чемпионата страны.

Отметим, что 32-летний рефери ФИФА из Таджикистана Насрулло Кабиров в этом году успешно прошел все этапы рекрутинга, и был включен в элитный список арбитров АФК.