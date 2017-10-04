В Объединенных Арабских Эмиратах состоялась встреча Межправительственного совета Проекта CASA-1000 с участием министров энергетики Афганистана, Кыргызстана, Пакистана и Таджикистана. В ней также приняли участие представители Всемирного банка, Европейского банка по развитию и реконструкции, Исламского банка развития и USAID. Делегацию Таджикистана представлял министр энергетики и водных ресурсов республики Усмонали Усмонзода, сообщает МИД Таджикистана.

В ходе своего выступления министр энергетики Таджикистана призвал представителей всех стран мобилизоваться и обеспечить начало коммерческой реализации проекта.

Также было отмечено, что в ходе саммита глав государств и правительств Проекта CASA-1000, который состоялся в июле текущего года в Таджикистане, главы государств и правительств определили вектор действия и поставили задачу перед Межправительственным советом Проекта CASA-1000 ускорить фазу строительства проекта.

По итогам встречи был подписан итоговый документ, по которому страны участники проекта утвердили состоявшийся тендер на строительство части ЛЭП на территории Афганистана.

с сайта МИД РТ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000, которая прошла в июле в Таджикистане, призвал руководителей делегаций к своевременной реализации всех запланированных мероприятий, практическому завершению отдельных частей проекта на территориях четырех государств, максимально скорейшему строительству линий электропередач высокого напряжения на территории Афганистана, эффективному использованию новых механизмов и методов, изысканию взаимовыгодных, компромиссных и современных путей решения проблем, строительству более 1342 километров высоковольтных линий передачи постоянного и переменного тока, возведению конвертерных подстанций, использованию новейшего оборудования, рассмотрению путей оптимизации деятельности действующих механизмов управления проектом.

Тогда на встрече глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000 также выступили президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани, бывший премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф и экс-премьер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также представитель Всемирного банка Ранджит Ламек. Они высказали конструктивные и обоснованные предложения и рекомендации относительно роли и позиции своих государств на пути реализации крупного регионального проекта CASA-1000.

В завершении работы саммита была принята Совместная декларация по итогам встречи глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000, что является знаком успешного подведения итогов этого мероприятия регионального уровня.

Основа для начала реализации регионального проекта линии электропередачи CASA-1000 была заложена 12 мая 2016 года в городе Турсунзаде с участием Эмомали Рахмона, Исполнительного Председателя ИРА Абдулло Абдулло, премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа и премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.

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