В Объединенных Арабских Эмиратах состоялась встреча Межправительственного совета Проекта CASA-1000 с участием министров энергетики Афганистана, Кыргызстана, Пакистана и Таджикистана. В ней также приняли участие представители Всемирного банка, Европейского банка по развитию и реконструкции, Исламского банка развития и USAID. Делегацию Таджикистана представлял министр энергетики и водных ресурсов республики Усмонали Усмонзода, сообщает МИД Таджикистана.
В ходе своего выступления министр энергетики Таджикистана призвал представителей всех стран мобилизоваться и обеспечить начало коммерческой реализации проекта.
Также было отмечено, что в ходе саммита глав государств и правительств Проекта CASA-1000, который состоялся в июле текущего года в Таджикистане, главы государств и правительств определили вектор действия и поставили задачу перед Межправительственным советом Проекта CASA-1000 ускорить фазу строительства проекта.
По итогам встречи был подписан итоговый документ, по которому страны участники проекта утвердили состоявшийся тендер на строительство части ЛЭП на территории Афганистана.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000, которая прошла в июле в Таджикистане, призвал руководителей делегаций к своевременной реализации всех запланированных мероприятий, практическому завершению отдельных частей проекта на территориях четырех государств, максимально скорейшему строительству линий электропередач высокого напряжения на территории Афганистана, эффективному использованию новых механизмов и методов, изысканию взаимовыгодных, компромиссных и современных путей решения проблем, строительству более 1342 километров высоковольтных линий передачи постоянного и переменного тока, возведению конвертерных подстанций, использованию новейшего оборудования, рассмотрению путей оптимизации деятельности действующих механизмов управления проектом.
Тогда на встрече глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000 также выступили президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани, бывший премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф и экс-премьер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также представитель Всемирного банка Ранджит Ламек. Они высказали конструктивные и обоснованные предложения и рекомендации относительно роли и позиции своих государств на пути реализации крупного регионального проекта CASA-1000.
В завершении работы саммита была принята Совместная декларация по итогам встречи глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000, что является знаком успешного подведения итогов этого мероприятия регионального уровня.
Основа для начала реализации регионального проекта линии электропередачи CASA-1000 была заложена 12 мая 2016 года в городе Турсунзаде с участием Эмомали Рахмона, Исполнительного Председателя ИРА Абдулло Абдулло, премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа и премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.
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