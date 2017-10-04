Самолет Ан-28 авиа компании East Wing упал недалеко от Алматы во вторник. Сначала он исчез с локаторов, а затем рухнул в вблизи села Междуречинск. Погибли пять человек, сообщает Tengrinews.kz.



Борт вылетел из Алматы в 18:35 в сторону Шымкента и в районе Шамалгана пропал с локатора. Спустя 12 минут после взлета самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании East Wing исчез с радаров. Воздушное судно выполняло полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент.

На борту, кроме трех членов экипажа, было два медицинских работника. Все они погибли: командир воздушного судна Геннадий Ше - гражданином Киргизии, второй пилот Евгений Кутафин - гражданин Казахстана, авиатехник Бейшебек Акматбаев и два медицинских работника.

Причины авиакатастрофы выясняются.

По данным акимата Алматинской области, самолет марки Ан-28 упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе.

"При падении воздушное судно задело линии электропередач, кроме этого никакое гражданское построение не было разрушено. На месте работают представители от акимата, ДЧС Алматинской области и сотрудники правопорядка", - сообщили в пресс-службе акимата.

Компания East Wing была создана в 2006 году. Имеет на балансе 12 судов. Из них пять на крыле, остальные - на хранении. Средний возраст самолетов 39,2 лет. Офис компании находится в Алматы.

На балансе East Wing значится только одно судно Ан-28. Оно 1987 года выпуска , выяснил Today.kz.

В декабре 2015 года Европейская комиссия опубликовала черный список авиакомпаний мира, которым запрещено летать в Старый Свет. Среди прочих в него попала и казахстанская East Wing.