В Сан-Паулу задержаны 16 подозреваемых, которые собирались ограбить Банк Бразилии. Чтобы добраться до хранилища банка, преступники прокопали тоннель длиной 600 метров, укрепили его металлическими стойками и провели в него электричество.
Телеканал Globo сообщает, что на подготовительные работы они потратили около 4 миллионов бразильских реалов (примерно 1,3 миллиона долларов).
По данным полиции, подготовку к ограблению преступники планировали завершить к среде, 4 октября. Их задержали в результате операции, проведенной в понедельник.
Государственный Банк Бразилии — крупнейший и старейший в стране. Грабители собирались вынести из него 1 миллиард реалов (более 300 миллионов долларов).
В случае успеха это ограбление стало бы крупнейшим в истории Бразилии.
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Нико4
Ну есть какието средства на проживание зачем грабить то а ..? А теперь сколькото зарешеткой и опять тонель будете копать и останется немного ну минут десять чтобы выйти поймают и обратно на стогий режим
ShaITan4
vot eto ya ponimau))) ochumet mojna