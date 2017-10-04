Генпрокуратура России предложила министру транспорта Максиму Соколову рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главы Росавиации Александра Нерадько и его заместителя Олега Клима. В представлении прокуратуры также говорится, что Соколову следует усилить контроль за деятельностью Росавиации, пишет Медуза.

Как сообщает ТАСС, прокуратура пришла к выводу, что Росавиация не принимает «кардинальных мер по стабилизации ситуации в гражданской авиации, что систематически приводит к банкротству российских перевозчиков». В результате в массовом порядке нарушаются права пассажиров, а российский бюджет несет значительные потери.

Прокуратура внесла представление министру транспорта в связи с кризисной ситуацией в авиакомпании «ВИМ-Авиа». 25 сентября она прекратила выполнять чартерные рейсы, регулярные рейсы будут прекращены в середине октября. Причиной стали большие долги компании: Росавиация оценивает их в 10 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии, а также обвинил вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.

Следственный комитет РФ возбудил против руководителей «ВИМ-Авиа» уголовное дело о мошенничестве. По версии СК, они продавали билеты пассажирам, понимая, что компания не сможет выполнить свои обязательства.

Гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева были задержаны, а затем заключены под домашний арест. Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию.