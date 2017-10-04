Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил во вторник, 3 октября, телеграмму соболезнования президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Джону Трампу по поводу погибших в массовом расстреле в Лас-Вегасе.

"С большой скорбью воспринял ужасную новость о гибели и получении ранения большого числа граждан в результате жестокой расправы в городе Лас-Вегас", - написал Рахмон Трампу.

Таджикский лидер передал "свое глубокое сочувствие и соболезнования близким погибших" и пожелал полного выздоровления раненым, передает пресс-служба президента РТ.

В ночь на 2 октября 64-летний Стивен Пэддок, заселившись в отель Mandalay Bay в Лас-Вегасе, открыл стрельбу по находившимся внизу гостям фестиваля кантри-музыки Route 91. В резуль​тате погибли 59 человек, ранения получили более 500. Нападавший покончил с собой.

Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим в истории США массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия.

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