Президент принял отставку Рамазана Абдулатипова и назначил врио главы республики Владимира Васильева. По данным источников РБК, замглавы Росгвардии Сергей Меликов отказался возглавить Дагестан.

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Он занимал пост с января 2013-го — сначала был исполняющим обязанности, а затем, в том же году, выиграл выборы. О намерении уйти в отставку Абдулатипов объявил 27 сентября.

«Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже», — сказал он тогда. Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству Дагестана, сообщил, что в пользу отставки сыграли низкие рейтинги Абдулатипова, многочисленные конфликты и «коррупциогенная атмосфера» в Дагестане.

И.о. главы Дагестана назначен лидер фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев. 68-летний Васильев заседает в Думе с 2003 года, он возглавил фракцию в ноябре 2012-го, тогда же стал вице-спикером. Васильев 27 лет прослужил в органах МВД, у него звание генерал-полковника полиции. В 1999-м ушел со службы на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ. В 2001–2003 годах — замминистра внутренних дел России.

Кроме того, он был заместителем руководителя оперативного штаба по освобождению заложников во время теракта на Дубровке (2002). Через полтора года после этих событий, в 2004-м, он первым из официальных лиц признал, что причиной гибели многих заложников стало «несвоевременное оказание медицинской помощи».

Васильев родился в Московской области; «Википедия» отмечает, что при рождении ему дали имя Алик Асанбаев (его отец — казах, а мать — русская; фамилия Васильев, очевидно, по матери), отмечает Медуза.

О своем решении назначить Васильева главой Дагестана Путин сообщил ему лично на прошедшей в Кремле встрече.

«Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня. Я вас хочу просить исполнять обязанности руководителя республики до сентября следующего года, а дальше многое будет зависеть от вас и от того, что произойдет за этот почти год», — сказал Путин, назвав Васильева «политическим тяжеловесом».



Васильев в ответ сказал, что получить предложение от главы государства — это честь, и пообещал сделать все, чтобы Путин не пожалел о своем выборе.



«Самое главное — чтобы люди тоже почувствовали, что можно и нужно делать жизнь лучше. Буду стараться сделать это искренне, ответственно, опираясь на людей, на местные кадры, безусловно. Когда-то я там работал, в непростые времена. Если такое доверие мне оказано, вами и затем народом Дагестана, конечно, буду честно исполнять свой долг, опираясь на очень гордый, очень свободолюбивый, талантливый многонациональный народ Дагестана, который я знаю не понаслышке», — заявил новоиспеченный глава республики, пишет РБК.



Замглавы Росгвардии Сергей Меликов, который ранее рассматривался как кандидат на пост главы Дагестана, от предложения возглавить республику отказался, рассказали РБК три источника, близкие к Кремлю и администрации республики.



В конце сентября 2017 года источники РБК сообщали, что Абдулатипов написал заявление о своей отставке с поста главы Дагестана. На следующий день он сам объявил о своем уходе на сессии Народного собрания Дагестана.

При этом Абдулатипов посетовал на то, что в Москве есть люди, которые «на ходу бреют зайцев».

«Они навязывают президенту [страны] не очень популярные решения. Но решение президента не принимается без воли Всевышнего», — цитирует его дагестанское издание «Новое дело».



Четыре источника РБК тогда сообщили, что в качестве основной кандидатуры на пост главы Дагестана рассматривается заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов, который ранее занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.



Источник РБК в Росгвардии отметил, что если Меликова рассматривают в качестве кандидата, то это связано с его происхождением, поскольку он наполовину лезгин.



Владимира Васильева среди возможных кандидатов на пост главы Дагестана источники не называли, тем более что 68-летний депутат не слишком хорошо соответствовал тренду на омоложение губернаторского корпуса.

Назначение Васильева оказалось неожиданностью и в Дагестане, сказал РБК источник, близкий к администрации республики.

«Он стал неожиданной фигурой как для окружения Рамазана Абдулатипова, так и для Магомедсалама Магомедова (президент Дагестана в 2010–2013 годах, ныне замглавы администрации президента России. — РБК), которого после отказа Меликова называли приоритетным кандидатом на пост и в окружении которого уже праздновали победу. Неожиданное решение Кремля означает, что местным элитам не доверяют», — отметил источник РБК.



Два собеседника РБК среди депутатов-единороссов отметили, что назначение Васильева стало для них неожиданностью, и во фракции этот вопрос никак не обсуждался.



«Дагестан — это очень сложный регион, но лучшего назначения в него сложно и представить», — отметил заместитель секретаря Генсовета Партии ЕР Евгений Ревенко, напомнив, что Васильев ранее занимал пост замглавы МВД, и, «в хорошем смысле, интеллигент в погонах».

Глава фонда «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с РБК назвал назначение Владимира Васильева врио главы Дагестана «традицией».



«Такая вот традиция: генерал-силовик из Москвы с полицейским опытом, который способен в том числе заниматься координацией противодействия террористическому подполью и достаточно жестко руководить», — сообщил эксперт.



Бывший сотрудник аналитического управления МВД пояснил РБК, что назначение Васильева свидетельствует о том, что в отношении Дагестана Кремль намерен проводить политику равноудаленности элит.



«Васильев человек из обоймы президента. Нельзя забывать и про напряженные отношения между МВД и Росгвардией, которые прослеживаются в Дагестане. А также про межэтнические и межклановые противоречия Это не молодой технократ, а опытный человек, которого будут уважать на Кавказе, и который способен сглаживать все эти острые углы», — пояснил собеседник РБК.

Дагестан: регион дотаций и кланового порядка



Дагестан — один из самых дотационных российских регионов: в 2017 году республика должна получить из федерального центра более 52 млрд руб. — больше, чем любой другой регион. Рост ВРП в последние годы здесь замедляется: в 2013–2014 годах динамика составила 6,3%, в 2015-м — 4,7%, в 2016-м — 3,5%. Одновременно в регионе растет доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (с 10,1 до 10,9% в 2013–2016 годах). То есть при росте среднедушевых денежных доходов населения на 30,5% рост потребительских цен за тот же период составил почти 40%.

Республика является и одним из самых неспокойных субъектов России. В последние годы количество зарегистрированных преступлений в Дагестане выросло с 11,6 тыс. в 2011 году до 15,8 тыс. в 2016-м. Выросло и количество преступлений террористической направленности: с 63 в 2010 году до 966 в 2016-м. С 2011 года по этому показателю регион занимает первое место в стране.



В качестве основной причины торможения развития региона эксперты часто называют национально-клановый принцип, который главенствует в управлении не только Дагестаном, но и на большей части всего Северного Кавказа. Так, весной 2016 года Комитет гражданских инициатив (КГИ) бывшего вице-премьера Алексея Кудрина представил доклад о развитии демократических институтов в республиках Северного Кавказа. В нем эксперты констатировали, что отношения родства и землячества в этом регионе играют большую роль, чем отношения лояльности. Такая система является еще более закрытой, чем в остальной России, утверждали авторы доклада.



Политолог Ханжан Курбанов, подводя итоги работы экс-главы республики, отмечал, что клановая система хоть и была переформатирована при Рамазане Абдулатипове, но ее финансово-экономическая «подушка» серьезно не пострадала. «Серьезных тектонических сдвигов не было, не считая ареста мэра Махачкалы Саида Амирова», — сделал вывод Курбанов.



Проблемы региона усугубляются сложным национальным составом населения. Дагестан — самая многонациональная республика России: здесь говорят на более чем 30 языках.