Нурбиби Мансурова показывает в видеообращении свои волосы, которые у нее насильно состригли работодатели

Представители посольства Таджикистана в Саудовской Аравии помогли гражданке Таджикистана Нурбиби Мансуровой, которая работала в этой стране в «рабских условиях». 50-летняя Мансурова обратилась к таджикским властям с просьбой об освобождении на прошлой неделе.

В своем видеообращении Мансурова отметила, что, будучи матерью 15 детей, в 2016 году она приехала в Саудовскую Аравию на заработки. Компания “Имкон-2015” обещала ей работу в качестве сиделки по уходу за пожилой женщиной. Согласно договору, ежемесячный заработок Мансуровой должен был составлять $600, и каждые три месяца у нее должен был быть отпуск. В компании также обещали отправить её в хадж через два года работы.

“Я хотела заработать деньги, чтобы дать образование своим младшим детям. А сейчас, я работаю в качестве домработницы. Меня избивают, вырывают волосы, бьют. Я не могу говорить по телефону, выходить из дома, я даже не знаю свой адрес”, - сообщила Нурбиби Мансурова в своем видеообращении, оставив свои контактные номера.

В Министерстве иностранных дел РТ «АП» сообщили, что после переговоров с работодателем стороны пришли к решению об освобождении Мансуровой от её обязательств по выполнению работ.

«Аналогичных обращений в МИД Таджикистана немало, в связи с чем, мы обратились в прокуратуру за тем, чтобы разобраться с компаниями, которые направляют наших граждан в миграцию в арабские страны», - отметил источник в МИД.

26 сентября Генеральная прокуратура заявила, что в отношении глав трех компаний - «Джамол-2012», «Имкон-2015» и «Абдулкарим», которые занимались трудоустройством таджикистанцев в Саудовской Аравии, возбуждено Уголовное дело по статье 130, прим 1, УК РТ (Торговля людьми).

Как отмечается в сообщении Генеральной прокуратуры, было выявлено, что ООО «Абдулкарим», которое расположено в столичном районе Фирдавси, компания «Джамол-2012», расположенная в районе Шохмансур по улице Назаршоева, 21/7, и компания «Имкон-2015», расположенная в районе Рудаки, джамоат Чимтеппа, дехаи Гулпарвар, с 2016 до начала 2017 года занимались отправкой мигрантов.

«Эти компании отправили в трудовую миграцию в Саудовскую Аравию нескольких таджикистанцев, однако там их заставляли заниматься принудительным трудом в домах арабских жителей, в нарушение контракта, и без выплаты зарплаты», - отмечается в сообщении.

О Нурбиби Мансуровой несколько раз писали местные СМИ, как о многодетной матери, которая родила 24 детей, из них 9 впоследствии скончались. Она вышла замуж в 14 лет.