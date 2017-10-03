Посольство Таджикистана в России направило в министерство иностранных дел РФ ноту, в которой просит провести объективное расследование по факту избиения таджикского грузчика Навруза Зикирова. Нота была направлена в российский МИД в прошлую пятницу, 29 сентября, спустя 10 дней со дня инцидента.

Как сообщили "АП" в пресс-службе диппредставительства, в ноте таджикские дипломаты попросили провести "тщательное и объективное расследование по делу жестокого избиения гражданина Таджикистана, и привлечь виновных к ответственности". Ответа на ноту пока не последовало.

На вопрос, где сейчас находится выписанный через несколько дней после избиения Навруз Зикиров, в посольстве отметили, что, по их сведениям, он уже находится на родине, в Балджуване. "Он здоров, и поехал навестить своих родителей и семью в Таджикистан", - добавили в посольстве.

Напомним, 20 сентября сотрудник частного охранного предприятия избил грузчика из Таджикистана. Навруз Зикиров тогда попал в больницу.

Соотечественники решили разобраться с охранниками торгового центра. В итоге в тот день около 150 человек собрались у входа в торговый центр, желая устроить драку с охранниками ТЦ.

Однако, полиция пресекла массовую драку с участием мигрантов у торгового центра, расположенного в Люблино. Большая часть пришедших к ТЦ после прибытия полицейских разошлись, однако около пяти десятков человек были задержаны: их проверяли по базам на предмет легального нахождения на территории РФ.