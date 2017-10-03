Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, недавно лишенный украинского гражданства, подал заявление о предоставлении ему политического убежища на Украине. Об этом рассказал его адвокат Маркиян Галабала, передает ТАСС, на которое ссылается РБК.

«Саакашвили просит предоставить ему статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите. Политическое убежище — это бытовое название этого статуса», — заявил юрист.



По словам адвоката, заявление было отправлено в управление Государственной миграционной службы (ГМС) Украины во Львовской области 11 сентября. Ответа на прошение пока не последовало. По закону, ответ должен быть получен заявителем в течение суток после подачи заявления.



Сегодня глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко заявил, что решение об экстрадиции Саакашвили с территории республики пока не принято.



«Экстрадиция — это сугубо юридическая и правовая процедура. Мы живем в демократическом государстве. Конечное решение будет принимать Минюст после получения всех материалов проверки. Никакой политики в этом решении не будет», — сказал Петренко (цитата по ТАСС), выступая на Харьковском международном юридическом форуме.