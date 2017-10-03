В честь 25-ой годовщины 16-ой сессии Верховного Совета Республики Таджикистан "Банк Эсхата" объявляет очередную акцию «Большие денежные бонусы».

Такого еще не было! Получите денежный перевод по всем международным системам денежных переводов на карту «Корти ягонаи интиколи» и "Банк Эсхата" подарит Вам денежный бонус в размере 0,5% от суммы перевода.

Сумма денежного перевода на «Корти Ягонаи Интиколи» переводится через сайт банка. Просто зайдите на сайт "Банка Эсхата" www.eskhata.tj, и при помощи кнопки «Получить перевод», которая расположена в правом углу главной страницы сайта, переведите денежный перевод на «Корти Ягонаи Интиколи», пройдя процедуру зачисления переводов на карту. Или же просто позвоните по номеру, указанному на обратной стороне карты.

Обналичить денежные средства можно в любом из банкоматов или POS-терминалов "Банка Эсхата", в торговых точках городов и районов страны.

Доступ к наличным средствам 24 часа и 7 дней в неделю.

Подробнее о «Корти Ягонаи Интиколи» можно ознакомиться здесь http://eskhata.com/individuals/bank_cards/bank_card_types.php

Никогда ранее получение денежного перевода не было так удобно! И никогда ранее за его получение не выплачивался денежный бонус в таком размере!

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