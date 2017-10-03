Проект Японской безвозмездной помощи по восстановлению систем питьевого водоснабжения в Пянджском районе Хатлонской области в Республике Таджикистан, который был реализован в период с 2014 по 2016 годов со стороны JICA на основании двустороннего сотрудничества между Правительством Таджикистана и Правительством Японии, получил одну из девяти Премий Президента JICA. Церемония награждения состоится 3 октября 2017 года в офисе штаб-квартиры JICA в Токио, и Президент JICA г-н Шиничи Китаока вручит сертификат благодарности и дань уважения получателям.

Японское Агентство международного сотрудничества (JICA) ежегодно представляет Премию Президента JICA и Премию Признания JICA, чтобы отметить выдающиеся достижения и долгие годы вклада в социально-экономическое развитие в развивающихся странах посредством деятельности JICA в области международного сотрудничества. Премия Президента JICA выдается проектам, экспертам, консультантам или добровольцем за выдающиеся достижения в различных областях, включая развитие людских ресурсов, улучшение средств к существованию, сокращение масштабов нищеты и развитие инфраструктуры в развивающихся странах. Премия Признания JICA выдается отдельным лицам или организациям за их давний вклад в деятельность JICA в Японии и за рубежом. В этом году, в качестве своего 13-го тура, JICA присудит Премию Президента JICA 9 проектам и 3 человекам, и Премию Признания JICA 23 лицам и 6 организациям.

Следует подчеркнуть, что в дополнение к Премии Президента JICA, «Проект по восстановлению систем питьевого водоснабжения в Пянджском районе Хатлонской области в Республике Таджикистан», в рамках которого был построен этот объект водоснабжения, получил Награду за выдающиеся достижения в области строительной инженерии за 2016 год как «эпохальный проект, который вносит значительный вклад в развитие технологий строительной инженерии и общества».

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по качественному государственному управлению и макроэкономическому развитию. К концу марта 2016 общее количество участников программы совместно создания знаний (ПССЗ) JICA ранее называемый тренинг курсы превысило более 2 000 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Душанбе, и с того времени динамично реализуются различные проекты безвозмездной финансовой помощи и технической помощи в таких секторах, как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт энергетика, наращивание потенциала и т.д. JICA завершило реализацию 32 проектов, на общую сумму 82,06 млн. долларов США технической помощи и 256,55 млн. долларов грантовой помощи, некоторые из которых продолжают реализовываться.