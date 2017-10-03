Задержанный депутат Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) Канатбек Исаев арестован и помещен в СИЗО Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) до окончания следствия. Такое решение принял Первомайский районный суд столицы, пишет ИА "Фергана".

Исаева обвиняют в сговоре с отдельными лицами в целях организации массовых беспорядков и свержения власти в случае проигрыша на президентских выборах одного из кандидатов. Кроме депутата, в рамках дела задержаны некоторые члены организованных преступных группировок, сообщает Sputnik-Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.

На видео-хостинге YouTube в минувшие выходные были опубликованы три видеозаписи, с характерными заголовками. Один из роликов называется «Переговоры криминала по захвату власти (Бабанов — президент, Исаев — спикер, Торобаев — премьер-министр)» , другой — «Канат Исаев готовил криминал к захвату власти», третий озаглавлен так: «Канатбек Исаев передает миллион ОПГ для подготовки боевиков». На первых двух роликах представлены записи и их расшифровка на киргизском языке телефонных разговоров якобы членов ОПГ. Третий ролик представляет собой видеозапись скрытой камерой, на которой человек, похожий на Исаева, дает деньги на подкуп молодых людей для организации беспорядков.

Депутат Каныбек Иманалиев, который также упоминается в одном из видео, заявил, что никогда не разговаривал с представителями криминалитета, и назвал все ролики провокацией. В свою очередь Омурбек Бабанов, сторонником которого является арестованный Канатбек Исаев, организовал пресс-конференцию, на которой потребовал беспристрастного следствия по делу депутата. Он также считает дело о якобы готовившемся свержении власти провокацией со стороны своих конкурентов.

Между тем, экс-депутата и журналиста Кабая Карабекова сегодня вызвали на допрос в ГКНБ, передает «24.kg». Как сообщил сам Кабай Карабеков, поводом для встречи с ним сотрудники ГКНБ назвали вышедшую накануне в газете «Коммерсант» статью «Спецслужбы Киргизии подключились к выборам», в которой как раз рассказывается о задержании депутата Канатбека Исаева.