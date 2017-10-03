АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе продолжит работу Международная конференция по продовольственной безопасности в Евразийском регионе.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 ОКТЯБРЯ

Всемирный день защиты животных.

1935 – Открылась Вахшская региональная научно-исследовательская станция цитрусовых культур.

1939 – Сдан в эксплуатацию Большой Ферганский канал.

1957 - В СССР запущен первый в мире искусственный спутник Земли.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, кратковременный дождь, местами сильный (ночью выше 2500м снег). Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла.

По Хатлонской области - Облачно, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с, местами мгла. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 15-20 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 2500м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения - Облачно, кратковременный дождь, местами сильный (ночью выше 3000м снег), гроза. Ветер западный 3-8, на перевалах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 12-17 тепла.

По городу Душанбе - Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 21-23 тепла.