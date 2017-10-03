Трехлетняя девочка, которая пострадала в результате пожара, произошедшего в жилом доме в городе Гулистон (Кайраккум) 30 сентября, скончалась сегодня в Худжандской горбольнице. В том пожаре погибли ее мать и двое братьев.

Источник в больнице сообщил «АП», что врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, не смогли спасти ее: у нее был ожог практически всего тела, она была доставлена в реанимацию, где и пробыла все эти дни.

Пожар в доме 22-летней жительницы поселка Консой города Гулистон произошел поздно вечером из-за неправильного использования обогревательных приборов. Мать скончалась от полученных ожогов на месте происшествия, а двое детишек - грудной малыш и трехлетний мальчик Хасан умерли утром 1 октября в больнице. Девочка Фатима в течение двух дней находилась в реанимации, и сегодня ее сердце перестало биться.

Следствие по факту пожара продолжается.