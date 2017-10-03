МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» начинает международную образовательную кампанию по грамотному кредитованию, направленную на предоставление важной, полезной информации, консультаций и советов потенциальным клиентам, намеревающимся взять кредит.

Акция продлится до конца октября 2017 года во всех филиалах «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» на территории страны.

Международная, образовательная кампания «Грамотный кредит» ежегодно проходит в 17 странах мира, в том числе и в Таджикистане. Нашу страну в этой акции уже четвертый год подряд представляет МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШЛН». Всего в кампании принимают участие 26 крупных международных финансовых организаций; целью акции «Грамотный кредит» является популяризация основ финансового образования среди населения.

В течение международной кампании, которая продлится до конца октября, «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» и другие участники кампании охватят сотни тысяч существующих и потенциальных клиентов, предоставляя советы и инструменты, которые помогут брать в долг безопасно и ответственно.

Как мы собираемся это сделать?

Кампания состоит из образовательных мероприятий, во время которых сотрудники «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» предоставят слушателям короткие разъяснения о том, как правильно брать и использовать кредиты. Кроме проведения тренингов, среди клиентов будут распространены образовательные плакаты, листовки и брошюры, которые помогут ответить на 5 ключевых вопросов:

• Сколько я могу взять в кредит?

• Знаю ли я - сколько мне нужно будет платить?

• Понимаю ли я полностью условия кредитного договора?

• Как контролировать свой кредит?

• Что я могу предпринять, если мне что-то не нравится?

Кроме того, участникам кампании покажут видеоролики, они смогут принять участие в серии специальных мероприятий, направленных на разумное кредитование и пройти тесты, чтобы определить свое финансовое здоровье и умение управлять бюджетом и расходами.

«Для нашей Организации грамотность наших клиентов имеет принципиальное значение, поэтому мы дали старт социальной кампании «Грамотный кредит». Мы хотим научить существующих и потенциальных клиентов нашей Организации, как нужно пользоваться кредитом ответственно и безопасно», - пояснили «АП» в пиар службе «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ».

По словам источника, во всех 27 филиалах «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» по всей стране сотрудники ведут работу в этом направлении, объясняя населению особенности корректного кредитования и повышая грамотность населения при работе с финансовыми продуктами.

«Это важная работа, так как каждый потребитель кредитного продукта должен быть проинформирован о том, как избежать чрезмерной задолженности», - отмечают в Организации.

Напомним, МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 133 офисов и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 18 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.

#2017BWC #BorrowWisely.