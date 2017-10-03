В орошаемом земледелии по площадям мы вернулись почти на 50 лет назад, а по урожайности некоторых культур – к уровню середины 50-х годов прошлого века. В основном это произошло из-за ухудшения состояния ирригационной инфраструктуры. Подробно об этом «АП» рассказал инженер Камолидин Сирожидинов.

Что было

В Таджикистане при численности населения к 1990 году в 5,36 млн человек общая орошаемая площадь с оросительной сетью с учетом орошаемых приусадебных участков (52 тыс. га) составляла 710 тыс. га. Из них 80,4 процента, или 570,8 тыс. га, были наиболее ценной орошаемой пашней, что являлось очень высоким положительным показателем и основой благополучия сельского населения.

По бассейну Амударьи с учетом приусадебных участков орошалось более 465 тыс. га, а по Сырдарье – более 235 тыс. га. Успешно функционировало 18 (бассейновых) управлений оросительных систем с достаточно развитой ирригационной сетью. Производился ежегодный ремонт ирригационных и дренажных сетей и систем, включая многочисленные ирригационные насосные станции и дренажные насосные установки.

Воду на поля подавали в установленные сроки и в нужном количестве в соответствии с режимом орошения. Земли орошались регулярно как самотёчным способом (60%), так и механическим - водоподъемными насосными станциями (40%). Следует отметить, что более 40% орошаемого земледелия в Таджикистане базировалось на насосных станциях водоподъема – это было самым высоким процентом в среднеазиатских республиках, таковым остается и поныне.

Орошались не только пашня, приусадебные участки, но и многолетние насаждения (сады, виноградники), частично пастбища и сенокосы. На орошаемых землях получали самые высокие и гарантированные урожаи сельскохозяйственных культур, которые были в 3-5 раз выше, чем на богарных землях.

Что есть

К 2015 году, согласно статистическим показателям и данным Всемирного банка, при численности населения 8,2 млн человек общая орошаемая площадь снизилась до 594 тыс. га и по сравнению с 1990 годом сократилась на 16,3 процента, или на 116 тыс. га. За этот же период орошаемая пашня сократился на 17,2 процента, или на 97,8 тыс. га, и в 2015 году фактически орошалось всего 473 тыс. га пашни.

В связи с уменьшением площадей орошения также сокращаются объемы использования воды в орошаемом земледелии. Так, за 2014 год они снизились на 1,66 куб.км воды по сравнению только с 2000 годом. Вследствие чего грунтовые воды на неорошаемых массивах или на залежах/перелогах среди орошаемых земель понижаются в течение лета на 1-2 и даже до 3 метров. Это падение горизонта грунтовых вод происходит по преимуществу за счет испарения, и, таким образом, нужно признать, что вся эта вода поднимается вверх и насыщает поверхностные горизонты неорошаемой почвы солями, то есть идет засоление.

В настоящее время по Согдийской области из ранее (1990 г.) орошаемой пашни площадью 191,1 тыс. га орошается только 171,1 тыс. га, т.е. на 20 тыс. га меньше. По РРП из 75,7 тыс. га орошается всего 63,4 тыс. га пашни; по ГБАО из 18,2-20, тыс. га орошаемых земель фактически поливают только 8,1 тыс. га.

В 2015 году общая площадь всех орошаемых земель, по данным ВБ, не превышала 515 тыс. га, что составляет 72,5 процента от уровня 1990 года и равна уровню 1970 года и даже ниже. Таким образом, в орошаемом земледелии по площадям мы вернулись почти на 50 лет назад, а по урожайности некоторых культур – к уровню середины 50-х годов прошлого века. В основном это произошло из-за ухудшения состояния ирригационной инфраструктуры.

Ухудшение состояния насосных ирригационных систем произошло быстрее, чем самотечных. Это также объясняется длительным отсутствием адекватной технической и финансовой поддержки.

Проблем не перечесть

В дополнение к плохому техническому состоянию инфраструктуры ненадежно и энергоснабжение, особенно весной, что приводит к значительным потерям урожая и дополнительным расходам на техническое обслуживание.

Вовсе прекратились ежегодные полноценные ремонты некоторых ирригационных систем, вследствие чего каналы всех уровней заилились, неравномерные уклоны каналов усилили их заиляемость, пропускная способность сократилась, а некоторые линейные сооружения пришли в негодность.

Кроме того, площади отчуждения межхозяйственных и внутрихозяйственных открытых каналов в пределах населенных пунктов по обоим их берегам самовольно захвачены домохозяйствами, и на них сооружены различные строения, препятствующие очистке каналов и ирригационных арыков. Из-за бесконтрольности таким вот образом уменьшены (сужены) сечения каналов и арыков.

Есть проблема и с трубопроводами систем насосного/машинного орошения. Они давно морально устарели и физически износились, в результате чего есть много поврежденных участков, откуда и происходит утечка ирригационной воды, вызывая определенные экологические проблемы. Ничего не делалось и не делается для увеличения срока службы ирригационных трубопроводов. Только запрашиваются инвестиции для замены…

Вот некоторые цифры. По сведениям ВБ, из приблизительно 36 крупных, 450 межхозяйственных и 1807 внутрихозяйственных ирригационных насосов в Таджикистане функционируют только 21 крупный, 286 межхозяйственных и 900 внутрихозяйственных (фермерских) насосов. В упомянутой ниже статье «АП» указано: «Сегодня в республике насчитывается 388 насосных станций и 1492 агрегата. В связи с нехваткой запчастей 56 станций не работает, нужны средства для их восстановления».

По оценкам ВБ, по этим причинам не орошается порядка 27,5 тыс. га орошаемых земель с готовой ирригационной сетью (отчет ВБ «Цена ирригационной неэффективности в Таджикистане», январь 2017 г.).

По данным же Агентства мелиорации и ирригации (АМИ), почти все насосы на местном уровне (около 2000 единиц) не используются либо из-за плохого технического состояния и условий, либо из-за неэффективности затрат на электроэнергию. В зоне орошения есть также около 1800 единиц оросительных и дренажных скважин, водоподъемное оборудование которых откачивает грунтовые воды, тем самым снижая уровень грунтовых вод.

По мнению ВБ, использование воды в орошаемом земледелии Таджикистана является особенно расточительным, причем эффективность машинного орошения часто составляет не более 30 процентов от забранного из водоисточника объема воды.

Урожаи стали низкими, доходы дехканских хозяйств – тоже. Утешением является то, что широко стали применять повторные (главным образом кормовые) и уплотненные посевы, что позволило наиболее продуктивно использовать часть фактически орошаемых земель. Безусловно, это почти двойной прирост.

Фото Sputnik Таджикистан В 2015 году общая площадь всех орошаемых земель, по данным ВБ, не превышала 515 тыс. га, что составляет 72,5 процента от уровня 1990 года и равна уровню 1970 года и даже ниже.

Ирригации нужна прочная финансовая поддержка

Ремонт и физическое усовершенствование ирригационных систем, включая ирригационные насосные станции, замена непригодных насосов, восстановление орошения в прежних масштабах представляет собой чрезвычайно важную актуальную государственную задачу и является одним из ключевых факторов экономического роста, занятости сельского населения (средства к существованию которого зависят от орошаемого земледелия), сокращения бедности и обеспечения продовольственной безопасности в стране.

Стратегическая важность восстановления прежних масштабов орошения для обеспечения дешевого и надежного источника продовольствия, стабильного снабжения им – неоспорима. В конечном итоге страна выиграет от политической и экономической стабильности, которую может принести ирригация (приведение в порядок существующих ирригационных систем и сооружений, техническая реконструкция их).

В наших нынешних условиях ирригация (орошение) не может восстановиться и развиваться, не имея под собой прочной экономической и финансовой базы и инвестиций, дотации (субсидии) из государственного бюджета оправдываются всеми доводами. Нам нужно ставить расходы на ирригацию в одну графу с расходами на народное образование, здравоохранение, социальное обеспечение и оборону страны.

Принцип коммерческого расчета или хозрасчета в ирригации в условиях Таджикистана пока неприемлем, поскольку это находится в противоречии с важным государственным значением ирригации, которая является основой благополучия сельского населения (73,4% от общей численности населения страны).

По мнению некоторых специалистов, сохранять дотации неэффективно работающим оросительным системам более невозможно, необходимо отменять государственные субсидии. Это неверное, глубоко ошибочное мнение. Наоборот, поддержка со стороны правительства должна продолжаться, как бы это дорого ни стоило стране, но со строгим требованием коренного улучшения эффективности оросительных систем и ирригации в целом, особенно машинного орошения.

Ведь в большинстве стран мира до сих пор поливная вода и электроэнергия для орошения субсидируются в национальных системах орошения. Значит, и правительство РТ не только должно изыскать возможности покрытия большей части издержек АМИ (примерно 13-15 млн долл. США в год), финансировать восстановление орошения, но и, по личному профессиональному мнению, обязано финансировать дальнейшее развитие ирригации с учетом естественного прироста населения. При этом необходимо постоянно контролировать результаты деятельности АМИ. Агентство будет всегда нуждаться в поддержке, особенно в случаях стихийных бедствий. И правительство должно иметь возможность покрыть такие издержки.

Затраты окупятся сторицей и дадут ощутимые результаты. Рентабельность не будет вызывать сомнений. Фермерские хозяйства через Ассоциации водопользователей (АВП) смогут вернуть инвестиции примерно через 40-50 лет. Так было в США.

Следовательно…

А значит, не заслуживает поддержки предложение Агентства по мелиорации и ирригации о повышении в 3 раза стоимости единицы поливной воды, изложенное в актуальной, проблемной статье «Кто будет платить за воду для орошения» («АП» №62 от 17 августа 2017 г.).

Это предложение при наблюдаемом слишком низком качестве оказываемых со стороны АМИ услуг экономически и финансово обременительно для дехканских (фермерских) хозяйств.

АВП пока не смогут целиком нести эксплуатационные издержки. Это особенно проблематично для насосных систем орошения, где издержки на оплату энергии и на эксплуатацию превышают суммы, которые АВП может собрать со своих членов-фермеров. В будущем фермеры могут выразить готовность платить более высокую плату за надежность и удобство обслуживания.

Умеренная базовая ставка оплаты услуг орошения в зависимости от орошаемой площади является наиболее часто распространенной формой ценообразования на воду, в особенности в схожих развивающихся странах, в первую очередь из-за административного удобства. Или же необходимо ввести отдельный единый умеренный водный налог. Ставка водного налога (… сомони на орошаемый гектар), за счет которого будут оплачиваться расходы по эксплуатации ирригационной системы.

Оросительный сектор также является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в стране (1,6 млрд кВт∙ч в год). В летний период порядка 20% производимой в стране электроэнергии расходуется на нужды ирригации, в годовом разрезе это составляет 9%. И это притом что 56 ирригационных насосных станций из 388 пока не работают.

Из подведомственных АМИ 1492 насосных агрегатов, по оценкам ВБ, чуть более половины являются функциональными. Уместно напомнить, что, по сведениям ВБ, Таджикистан, как и другие страны ЦА, входит в число наиболее энерго- и водопотребляющих стран мира с высоким уровнем потребления воды на душу населения и на единицу ВВП. Доля энергозатрат в общем объеме ВВП составляет 60%. Энергоемкость в Таджикистане почти в два раза выше среднего по миру и в три раза выше, чем в большинстве развитых стран.

Средневзвешенный удельный расход электроэнергии насосными станциями на перекачку одного кубометра воды составляет 0,64 кВт∙ч, варьируясь в пределах 1,09 – 0,33 кВт∙ч/куб.м. Среднее потребление энергии составляет 9,2 тыс. кВт∙ч на один гектар в год. Удельная водоподача насосами на гектар – 14,5 тыс. куб.м воды в год. Все эти показатели чрезвычайно высокие.

Ранее, до 2016 года, при средневзвешенной стоимости электроэнергии для насосных станций 2,25 дирама за один кВт∙ч годовая стоимость израсходованной электроэнергии для АМИ составляла 207 сомони на гектар орошенной насосами площади. Платежи дехканских хозяйств за услуги АМИ были едва достаточны для покрытия затрат только на электроэнергию. Действительно, действующие тарифы за услуги ирригации не покрывают всех расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание даже при будущем высоком проценте сбора средств за услуги. Потому что издержки очень большие.

Теперь, в связи с недавним увеличением тарифа до 5,1 дирама за кВт∙ч, видимо годовые издержки АМИ на электроэнергию при прежних методах работы просто утроятся. Агентству мелиорации и ирригации необходимо своими силами и при поддержке и контроле со стороны государства коренным образом улучшить эксплуатацию и содержание оросительных систем, с тем чтобы снизить удельные расходы на гектар как поданной воды, так и электроэнергии, расширить орошаемые площади.

Есть предложения

Существует возможность сократить совокупные издержки. Разумеется не в ущерб выращиванию/развитию растений и урожайности. Потенциал роста производства вследствие улучшения услуг по поставке воды и усовершенствования практики эксплуатации систем представляет собой наиболее серьезный стимул и для АВП, и для фермеров. В частности, в тех случаях, когда культуры, выращиваемые в хозяйстве, являются и желательными и прибыльными.

Пока же, по данным ВБ, эффективность ирригации очень низка, показатели работы систем (технические, роста производительности, эффективности, финансовый, экологический) недостаточно удовлетворительные.

Из опубликованного материала ВБ также вытекает, что плохое техническое состояние работающих насосов, двигателей и вспомогательного оборудования в значительной степени способствует неэффективности ирригации.

ВБ выделяет две основные проблемы. Первая - это чрезмерный износ внутренних деталей насосов из-за песка, содержащегося в перекачиваемой воде. Высокие осадочные песчаные нагрузки - одна из основных причин низкой эффективности насосных станций орошения - приводят к высоким затратам на техническое обслуживание, а также требуют частого проведения очистки каналов. Для разрешения этого вопроса ВБ рекомендует простое и всем нам хорошо известное решение – сооружение отстойника перед всасывающей линией насосов.

И вторая проблема – плохое качество электроэнергии, включая периодические отключения. Это создает серьезные проблемы как для операторов насосных станций, так и для фермеров. Вторым хуже: перерывы в водоподаче разрушают поливной режим и создают значительные ограничения, в частности, в производстве высокоценных культур для рынков.

Нерегулярная подача энергии, нарушение графика планово-предупредительных ремонтных работ часто снижают надежность обслуживания насосных ирригационных систем, сокращая тем самым выгоды для фермеров.

И здесь ВБ предлагает простое решение: устройство буферных резервуаров ниже по течению от каждой точки сброса воды из напорных трубопроводов насосных станций. Эти резервуары заполняются во время работы насосов и автоматически постепенно опорожняются под действием силы тяжести при отключении электроэнергии.

МЕЖДУ ТЕМ:

К настоящему моменту в стране создано порядка 400 АВП, в том числе около 240 в Согдийской области. Создание этих организаций было не самоцелью, а обнадеживающим средством, позволяющим улучшить качество ирригации. Но преобразования пока не дали ожидаемых результатов - из общего количества АВП около 150 должным образом не функционируют, другие уже давно распались.

Действующие ассоциации пока не доказали, что они могут эффективно управлять даже внутрихозяйственными ирригационными системами. Они чувствует себя подконтрольной структурой Агентства мелиорации и ирригации (АМИ), а не его партнерами.

Вся их работа пока в основном сводится к сбору платежей за воду, за услуги АМИ по подаче ирригационной воды.

АВП, созданные несколько лет тому назад, но не работающие сегодня, скорее всего останутся организациями только по названию, если не предпринять каких-либо решительных действий (либо изнутри, либо извне) по их реанимации.