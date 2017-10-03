По статистике МВД России почти половина кураторов и администраторов «групп смерти» — подростки в возрасте до 16 лет, которых нельзя привлечь к уголовной ответственности. Об этом рассказал глава управления «К» Алексей Мошков Интерфаксу.

Злоумышленники в возрасте 14-15 лет, по словам Мошкова, составляют 42% ото всех выявленных кураторов «групп смерти». Еще 40% администраторов от 16 до 18 лет. Остальные 18% злоумышленников — молодые люди в возрасте от 21 до 25 лет.

«Кураторы — в основном дети из благополучных семей, имеющие друзей, знакомых, дорогие смартфоны и компьютеры», — добавил Мошков.

Они, по словам представителя МВД, стремятся «избавить мир от детей, попавших в сложные жизненные ситуации».

Мошков заметил, что с начала 2017 года было возбуждено 243 уголовных дела в связи с обнаружением «групп смерти» (конкретные статьи он не назвал), задержаны 19 кураторов и администраторов. Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет.

При этом Мошков заявил, что с начала года выявлено 1339 «групп смерти». В мае он же говорил, что за весь 2016 год обнаружено 17 тысяч таких сообществ.

Летом 2017 года Госдума ввела дополнительную уголовную ответственность за создание «групп смерти». За это грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Поправки были внесены после публикации «Новой газеты», которая сообщила о гибели более ста подростков из-за действий кураторов «групп смерти». Упомянутого в публикации Филиппа Будейкина приговорили за склонение к самоубийству, но следствие не доказало его причастность к гибели людей.