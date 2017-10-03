Коллегия по уголовным делам Согдийского областного суда завершила рассмотрение судебного процесса в отношении трех жителей области: они признаны виновными в членстве в запрещенной в Таджикистане экстремистской организации «Исламское движение Узбекистана (Туркестана)».

На скамье подсудимых находились двое безработных жителя джамоата Куруш Спитаменского района и один безработный житель джамоата Мехробод Дж. Расуловского района.

Как сообщил председательствующий на данном процессе судья Согдийского облсуда Мирзошариф Ходжизода, суд признал виновными 36-летнего жителя джамоата Мехробод Дж. Расуловского района Шерзод Нормамадова, который в 2005 году был судим за причастность к экстремистской организации «Хизб-ут-тахрир», по статье 187 (Организация преступного сообщества), 307 (Организация деятельности экстремистской организации), 32 (Приготовление к преступлению) и 179 (Терроризм) УК РТ и приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Судья отметил, что Шерзод Нормамадов, находясь в трудовой миграции в Москве, в июле 2015 года посредством программы «Вотсап» добровольно вступил в ряды ИДУ, а затем активно пропагандировал идеи этой экстремистской организации. 9 декабря 2016 года по указанию эмира он вернулся домой, в Согд, с целью произвести взрывы в здании ОМВД и прокуратуры Дж. Расуловского района. «Он хотел взорвать эти здания 31 января 2017 года, но был задержан правоохранительными органами и не смог завершить свое преступление», - рассказал судья.

По его словам, 31-летнего жителя джамоата Куруш Спитаменского района Иньомджона Саидмуратова суд приговорил к 10 годам лишения свободы. Такой же срок проведет за решеткой его 37-летний земляк Озоджон Худжамбердиев.

Суд выяснил, что в период с 2014 по 2016 годы они принимали участие в сборах регионального эмира ИДУ Абдукарима и других активистов данной организации, которые проходили в мечети «Яхрама» и других местах города Москвы.

«Исламское движение Узбекистана» - исламская организация, созданная в 1996 году бывшими членами ряда запрещенных в Узбекистане политических партий и движений, включая «Адолат уюшмаши» («Общество справедливости»), «Исламская партия возрождения», «Исламская партия Туркестана», «Ислом лошкорлари» («Воины ислама»). Политическим руководителем движения был Тахир Юлдошев, руководителем военного звена - Джума Ходжиев (Намангони). ИДУ рассматривается в качестве террористической организации многими странами , включая Россию и США.

В период контртеррористической операции в Афганистане члены ИДУ принимали участие в сопротивлении объединенным международным силам, во время бомбардировок в ноябре 2001 года погиб военный лидер движения - Джума Ходжиев (Намангони).

Вынужденные покинуть Афганистан вооруженные формирования ИДУ, возглавляемые Тахиром Юлдошевым, обосновались в пакистанских провинциях Северный и Южный Вазиристан, где принимали участие в Вазиристанских войнах на стороне «Талибана» против армии Пакистана.