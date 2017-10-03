Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал, что через 10 лет может начать боксерскую карьеру по примеру бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда, сообщает ТАСС.

«Через 10 лет будет тяжело продолжать играть в футбол. Может быть, я буду боксером, как ты, — сказал португалец, отвечая на вопрос Фердинанда относительно своего будущего.

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в ближайшее время может выйти на ринг в качестве профессионального боксера, сообщает «Р-Спорт».

В составе «Манчестер Юнайтед» Фердинанд шесть раз становился чемпионом Англии. В сезоне-2007/2008 он стал победителем Лиги чемпионов.