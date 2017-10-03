Разъяренный бык напал на женщину и сотрудника управления патрульной милиции (УПМ) на одной из центральных улиц столицы Киргизии, Бишкека. Животное бегало по центру города, сообщает издание «Вечерний Бишкек» со ссылкой на УПМ.



Пострадавшая доставлена в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) для обследования. Милиционер не получил травм.

По данным милиции, животное потерял прораб одной из строительных компаний. Хозяин быка находится в УВД Первомайского района Бишкека и дает пояснения по поводу случившегося. В объяснительной записке он написал, что привез быка, чтобы зарезать, но при разгрузке животное сбежало.



В настоящий момент быка поймали.



В СМИ уже появилось видео, на котором сотрудники милиции пытаются поймать животное, вышедшее на проезжую часть и мешающее движению автомобилей.