1 октября 64-летний Стивен Пэддок устроил стрельбу в Лас-Вегасе, в резуль​тате чего погибли 59 человек, ранения получили более 500. Нападавший покончил с собой. Что происходит в городе спустя сутки после крупнейшего по числу жертв расстрела в истории страны — в фотогалерее РБК.

Фото: John Locher / AP

В ночь на 2 октября 64-летний Стивен Пэддок, заселившись в отель Mandalay Bay в Лас-Вегасе, открыл стрельбу по находившимся внизу гостям фестиваля кантри-музыки Route 91. Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим в истории США массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия.

Стивен Пэддок Фото: Eric Paddock / AP

Пэддоку было 64 года. Когда полиция проникла в его гостиничный номер, стрелок был уже мертв. В номере нашли 23 единицы стрелкового оружия. Причины поступка Пэддока до сих пор остаются неизвестными.

Брат преступника Эрик Пэддок Фото: John Raoux / AP

Брат преступника Эрик Пэддок (на фото слева) сообщил журналистам, что они с семьей были ошеломлены случившимся. «Мы просто в шоке и не можем осознать того, что случилось», — заявил он.



Как удалось выяснить полиции, отец Стивена Пэддока ​— Бенджамин Хоскинс Пэддок​ — был в числе самых разыскиваемых преступников США. Он грабил банки и воровал машины, сидел в тюрьме, откуда сбежал. Кроме того, Пэддок-страший был признан психопатом с суицидальными наклонностями. Несколько лет назад он умер.

Полиция около дома, где жил Стивен Пэддок Фото: Chris Carlson / AP

Стивен Пэддок, по данным Sky News, жил в городе Мескит, неподалеку от Лас-Вегаса. Как сообщает газета Desert Valley Times со ссылкой на полицию, он никогда ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Однако, по данным CNN, в полицейском досье Пэддока числятся «незначительные правонарушения», совершенные в Лас-Вегасе.



В его доме полиция обнаружила 19 единиц стрелкового оружия и взрывчатые вещества.

Разбитые окна на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Стивен Пэддок зарегистрировался в номере на 32-м этаже отеля Mandalay Bay за три дня до атаки вместе с женщиной по имени Мэрилу Дэнли. По данным полиции, это была его сожительница, но ее причастность к стрельбе не установлена.

Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе «актом абсолютного зла». ​«В минуты трагедии и ужаса американцы объединяются. Наше единство не может быть разрушено злом, наши узы не могут быть нарушены насилием», — сказал президент США.



Эксперты считают, что случившееся в Лас-Вегасе станет новым вызовом для президента и позволит с новой силой развернуться полемике о второй поправке, за сохранение которой так активно выступал Трамп-кандидат. Согласно этой поправке к Конституции, принятой в 1791 году, американцам гарантируется право хранить и носить оружие.

Жители на улице Лас-Вегаса Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). ИГ утверждает, что Пэддок за месяц до нападения принял ислам. Однако, как заявили в ФБР, они пока не располагают данными, что стрельба в Лас-Вегасе действительно была терактом.

Люди в очереди на сдачу крови после массового расстрела Фото: Mike Blake / Reuters

Как сообщил Reuters шериф Лас-Вегаса, в результате нападения погибли по меньшей мере 59 человек, еще 527 получили ранения.

В церкви Ангела Защитника в Лас-Вегасе в понедельник утром прошла служба в память о жертвах массового расстрела.



Мэр Лас-Вегаса Кэролин Гудман призвала молиться за город.

Студенты университета Невады в Лас-Вегасе Фото: Gregory Bull / AP

Местные власти призывают горожан не покидать своих домов и отелей. В Лас-Вегасе до сих пор перекрыты дороги, временно прекращено авиасообщение, в воздушном пространстве над городом барражируют вертолеты, улицы патрулируют полицейские машины.

Местные жители на углу проспекта Сахары и бульваре Лас-Вегаса Фото: Drew Angerer / Getty Images

Расследование дела продолжается.

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