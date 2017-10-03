В сентябре компания Tcell запустила масштабный проект «Tcell кино», который охватит много областей и регионов страны. Проект собирает жителей джамоатов и поселков, удаленных от столицы, на показ фильма под открытым небом. На данный момент проведено уже 20 показов «Tcell кино» в 14 поселках Варзобского района и в 6 поселках Турсунзаде.

Свежий воздух, звездное небо, веселое кино, и возможность встретиться и пообщаться с друзьями – Tcell привозит в регионы трансляцию современного таджикского художественного фильма «Аруси замонави 2». В центре поселков обустраивается мобильный кинотеатр, и собирается от 50 до 500 жителей. Перед просмотром фильма собравшихся зрителей встречают ведущие, которые проводят конкурсы, и интерактивно общаются с аудиторией на тему современных мобильных технологий. Самые активные участники получают приятные сюрпризы от компании.

Также, во время просмотра фильма, работают консультанты – специалисты компании. Здесь можно получить консультацию по любому вопросу, интересующему абонентов, подключить самые необходимые услуги и опции от Tcell.

Одна из самых востребованных и полезных услуг от Tcell для жителей регионов – мобильное приложение Чи Гап, позволяющее всегда оставаться на связи с родными и близкими за рубежом по низким ценам. Это первое национальное приложение для общения, и интерфейс разработан в том числе и на таджикском языке, что упрощает его использование нашими соотечественниками. Специалисты компании помогают установить приложение всем желающим и на месте объясняют, как им пользоваться.

Также специалисты компании помогают подобрать нужную Интернет-опцию в серии G+, в зависимости от потребностей абонента, или выбрать походящий тариф, например, «Осон» или «Фасон 7», подключают их и пополняют баланс абонентов прямо на месте акции.

Зрители довольны инициативой компании: они активно обсуждают эпизоды фильма и просят представителей компании организовать новые показы.

Проект был запущен и в 2015 году, тогда первую часть фильма «Аруси замонави» посмотрели жители более 50 поселков по всему Таджикистану.

Проект будет продолжаться в ближайшие месяцы и охватит еще больше регионов Таджикистана.

____________

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.