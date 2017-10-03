МВД РФ планирует отменить регистрационный учет иностранных граждан у юридических лиц. Согласно проекту поправок, теперь иностранцам нужно будет регистрироваться по месту пребывания. Об этом говорится в тексте проекта поправок, опубликованном на портале проектов нормативных актов, передает ТАСС.

По мнению юристов, в настоящее время в законодательстве присутствует правовая неопределенность, пишет Росбалт. Неясно, кто конкретно должен выступать в качестве принимающей стороны: лицо, у которого иностранный гражданин фактически проживает, или тот, у кого гость из-за рубежа осуществляет трудовую деятельность, говорится в тексте пояснительной записки к документу. Соответственно непонятно, кого именно привлекать за нарушение правил миграционного учета.

Кроме того, поправки в закон устранят еще одну коллизию, связанную с тем, что в настоящее время иностранные граждане, не поставленные на учет по месту пребывания, не подлежат ответственности за нарушение правил миграционного законодательства, за исключением некоторых случаев.

Напомним, сейчас граждане Таджикистана в течение 15 дней со дня прибытия в Россию обязаны встать на учет.