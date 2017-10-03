При получении взятки в размере 500 тыс. долларов задержан начальник управления Министерства экономического развития.

Заместитель начальника главного управления программирования инвестиций и развития регионов Министерства экономического развития и торговли Аскар Нурализода был задержан сотрудниками Агентства по борьбе с коррупцией и госфинконтролю с поличным, когда получал деньги в размере 490 тыс. долларов.

Еще 10 тыс. долларов было найдено при обыске его дома, сообщает официальный сайт антикоррупционного ведомства.

По данным Агентства, Нурализода получил эту сумму от жителя района Джалолиддини Балхи гражданина «А» (его имя пока не называется), чтобы он повлиял на то, чтобы в Государственную программу инвестиций на 2016-2020 годы внесли пункт о развитии птицеводства в районе Дж. Балхи. И чтобы впоследствии житель этого района мог получить под это грант в размере 10 млн. долларов.

Получил ли он грант, источники в Агентстве не сообщают, отмечая, что "это тайна следствия".

В целом, Аскар Нурализода, по данным Агентства, просил взятку размеров в 10% от общего объема будущего гранта, то есть 1 млн долларов. Таким образом, первую часть взятки Нурализода уже получил, вторая часть была ему обещана после получения гранта.

Также, по данным Агентства по борьбе с коррупцией, Нурализода, якобы, просил у гражданина «А» приобрести для его супруги Савриниссо Холиковой трехкомнатную квартиру за 69 тысяч 360 долларов.