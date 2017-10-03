Как в кризис на нас зарабатывают банки и что делать, если тебя уволили «по собственному желанию»? На эти и другие вопросы отвечают юристы компании «Химоя».

Как иностранцу продать квартиру?

- Имеет ли право гражданин РФ, владеющий недвижимостью на территории РТ, совершить сделку продажи квартиры?

Светлана

- Иностранные граждане, как и граждане Республики Таджикистан, имеют полное право распоряжаться своим имуществом, в том числе и отчуждать его. Единственное ограничение для иностранных граждан - это покупка недвижимости. Иностранные граждане могут приобрести недвижимость в Таджикистане только в порядке наследования по закону (статья 11 Закона РТ "О правовом положении иностранных граждан").

Уволили? Идите в прокуратуру

- Я работала в одном из банков г. Худжанда. В июне я должна была выйти в декретный отпуск, но меня в апреле месяце заставили написать заявление об увольнении, в противном случае меня грозились уволить по статье. При увольнении мне не выплатили ничего. Правомерно ли они поступили? Как я могу потребовать с них выплату?

г. Худжанд

- Действия руководства банка, вынудившего вас уволиться, незаконны. Беременных женщин не допускается увольнять по инициативе работодателя, за исключением случаев ликвидации организации. Часть 1 статьи 214 Трудового кодекса РТ гласит:

"Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной, женщинами и иными лицами с семейными обязанностями, имеющими на воспитании детей в возрасте до трех лет, воспитывающими ребенка-инвалида, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым части 1 статьи 42 настоящего Кодекса, когда прекращение трудового договора допускается с обязательным трудоустройством.

Трудоустройство указанных лиц производится правопреемником ликвидируемой организации, а при отсутствии правопреемников обязательную помощь им в подборе подходящей работы и трудоустройстве оказывает уполномоченный государственный орган в сфере труда и занятости населения с обеспечением в период трудоустройства соответствующими пособиями, установленными законодательством РТ.

Обязательное трудоустройство этих лиц осуществляется работодателем также и в случае прекращения трудового договора в связи с истечением его срока. За этот период за ними сохраняется заработная плата, но не свыше трех месяцев со дня окончания трудового договора».

Если вы написали заявление об увольнении, то, получается, формально вас уволили по собственному желанию.

В любом случае советуем вам обратиться в прокуратуру и доказать факт давления со стороны работодателя.

Правильно ли работают банки?

- Пожалуйста, объясните мне, почему с пенсионера за получения перевода денег в банке берут курсовые? Почему мне дети из России высылают российскими, а мне в банке выдают сомони по курсу? Вот я пошла в «Амонатбанк», чтобы получить 3 000 рублей, мне выдали 463,5 сомони. Пошла в «Ориёнбанк», чтобы купить российские, там с меня взяли 468 сомони, я заплатили уже на 4,5 сомони больше. И так всегда при получении перевода. Ещё и проценты берут, хотя там при отправлении оплачивают всё. Правильно ли работают банки?

Пенсионерка из Душанбе

- В соответствии с нормами пункта 16 Инструкции Национального банка Таджикистана под №204 - О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов, "валюта, переведенная из-за рубежа в Республику Таджикистан при соблюдении требований пункта 14 настоящей Инструкции, уполномоченным банком может быть по выбору и желанию физического лица (его представителя):

а) выдана в наличной форме в валюте перевода;

б) зачислена на его банковский счет или на банковский счет другого физического лица в валюте перевода;

в) обменена на национальную валюту или конвертирована в другую валюту и выдана в наличной форме или зачислена на его банковский счет или на банковский счет другого физического лица".

Таким образом, граждане имеют право по своему выбору получить перевод в национальной валюте либо в валюте перевода.

Но с 3 февраля 2016 года Национальный банк Таджикистана в целях поддержки и укрепления национальной валюты дал предписание всем кредитным организациям выдавать российские рубли только в сомони. Однако кредитные организации при конвертации перевода из рублей в сомони применяют курс "покупки", то есть как будто они покупают у вас рубли, что отличается от цены "продажи", разница между покупной и продажной цены является доходом кредитных организаций.