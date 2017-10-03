АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

В гостинице «Хаятт Ридженси» в Душанбе начнется трехдневная Ежегодная конференция по продовольственной безопасности в Евразийском регионе. Начало в 09:00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 ОКТЯБРЯ

2008 - МВД РТ расформировало Региональное отделение Управления по борьбе с организованной преступностью по Раштской группе районов.

2013 - В Душанбе прошел очередной IX Международный форум «Диалог языков и культур СНГ и ШОС в XXI веке»;

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 3000м с переходом в мокрый снег), гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 13-18 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, преимущественно без осадков, по крайнему югу сохранится мгла. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 19-24 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла, по востоку ГБАО ночью -4+1, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 3000м с переходом в мокрый снег), гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 24-26 тепла.