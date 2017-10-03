Кандидат в президенты Омурбек Бабанов считает, что депутата Канатбека Исаева задержали и обвинили в подготовке «насильственного захвата власти» из-за того, что он его поддерживает. Политик заявил, что его пытаются очернить из-за лидерства в президентской гонке, пишет kloop.kg.

После ряда скандалов с упоминанием имени Омурбека Бабанова, кандидат в президенты дал пресс-конференцию.

По его словам, в стране существует группа лиц, которые пытаются устраивать провокации и очернить политика из-за того, что он лидирует в президентской гонке.

«Все были свидетелями последних событий. Моя встреча с президентом Нурсултаном Назарбаевым была совсем неверно интерпретирована. Вчерашнее задержание моего сторонника Каната Исаева — это все звенья одной цепи», — заявил Бабанов.

Комментируя задержание депутата Каната Исаева, Бабанов сказал, что этого бы не произошло, если бы депутат не поддерживал его.

Политик заявил, что вина депутата пока не доказана, а в стране все еще существует понятие презумпции невиновности.

«Я знаю Каната, этот человек очень принципиальный, очень хорошо разбирается в законах. Только суд может установить вину, мы не должны забывать, что у нас есть презумпция невиновности. Если бы Канат Кедейканович не поддерживал бы меня, я считаю у него таких проблем не было бы», — отметил Бабанов.

Задержание Исаева

Госкомитет национальной безопасности задержал депутата Исаева 30 сентября.

Правоохранители возбудили на него уголовное дело за подготовку «насильственного захвата власти».

По данным Генпрокуратуры Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков».

Они считают, что Исаев и его «сообщники» должны были вербовать людей, которые которые бы протестовали из-за «фальсификации итогов» президентских выборов. А протесты в последующем могли превратиться в массовые беспорядки.

В ГКНБ предполагают, что это произошло бы в случае проигрыша Бабанова на президентских выборах 15 октября.

Уголовное дело передано в Главное следственное управление ГКНБ для «объективного и всестороннего» расследования.

Кто такой Канатбек Исаев?

Исаев — один из депутатов Жогорку Кенеша и экс-лидер партии «Кыргызстан». Политик был противником поправок в Конституцию в 2016 году и на фоне споров по реформам перестал ее возглавлять.

На Исаева возбуждено другое уголовное дело. Его обвиняют в коррупции, составлении фиктивных договоров и незаконной продаже госимущества.

Следствие полагает, что в апреле 2010 года будучи мэром города Токмок, Исаев провел фиктивный тендер на постройку автостанции в городе и таким образом нанес ущерб государству в более миллиона сомов.

Его также обвинили в «составлении фиктивных договоров» на сумму в более 700 тысяч сомов. Следствие обвиняло его в «незаконной продаже» здания общежития. Ущерб государства от этой сделки составил свыше двух миллионов сомов.

Сам Канатбек Исаев отрицал обвинения, заявляя, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.