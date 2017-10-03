Мужчина открыл огонь по посетителям фестиваля кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Погибли более 50 человек, еще около 200 получили ранения. Таким образом, стрельба в Лас-Вегасе стала крупнейшей в истории США по числу жертв, сообщает BBC.

По последним данным полиции, стрелявший мужчина был 64-летний житель Лас-Вегаса Стефен Паддок. Он раньше не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Паддок стрелял по людям, пришедшим на кантри-фестиваль, из номера на 32-м этаже расположенного рядом с казино отеля.

На фотографиях с места событий, появившихся в соцсетях и фотобанках, видны люди, лежащие на земле в крови. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной. "Обойма за обоймой - пули летали повсюду", - приводят они слова одного из свидетелей происшествия.

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По словам некоторых очевидцев, всего нападавший отстрелял 30 или 40 магазинов, то есть примерно тысячу пуль. Другие свидетели случившегося приводят более скромные оценки, но подтверждают, что выстрелов было не менее сотни.

Спецоперация и штурм

Информагентства сообщали, что после прибытия полиции на место происшествия стрелок все с того же 32-го этажа открыл огонь и по полицейским машинам. Полиция разбила рядом с казино оперативный штаб и начала спецоперацию.

Полицейские попросили не транслировать в сети и в эфире их перемещения, чтобы не раскрыть стрелку позиции спецназа. На время операции временно приостановил работу аэропорт, расположенный неподалеку от места происшествия.

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В результате подозреваемый был застрелен после того, как спецназовцы взяли штурмом номер, из которого он стрелял. Первоначально сообщалось, что у него могли быть сообщники, но в итоге эта информация не подтвердилась.

Полиция Лас-Вегаса сообщила, что в ходе стрельбы погибли два сотрудника полиции, которые находились не при исполнении. Общее число подтвержденных жертв превышает 50. Кроме того, представитель местной больницы оценил состояние еще 14 раненых как критическое.

Мотивы не установлены

По словам источников телеканала Си-би-эс в правоохранительных органах, стрелок оказался 60-летним пенсионером Стефеном Паддоком, ни разу не попадавшим в поле зрения полиции. Отмечается, что он не был ветераном американской армии и не участвовал в боевых действиях где-либо.

Сейчас полиция разыскивает женщину по имени Мэрилу Данли, с которой видели подозреваемого незадолго до стрельбы. Обыск у него дома пока не проводился. К расследованию подключилось и ФБР, но оно вернет его полиции, если не усмотрит в случившемся признаков терроризма.

До настоящего времени самым крупным инцидентом такого рода считалась стрельба в гей-клубе Pulse в городе Орландо (штат Флорида), произошедшая в июне 2016 года. Тогда присягнувший на верность экстремистам Омар Матин убил 49 человек, еще 53 получили ранения.