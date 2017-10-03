Самолет АН-28 национального авиаперевозчика «Таджик Эйр», у которого 25 сентября отказал двигатель во время вылета из аэропорта Хорога в Душанбе, вновь принимает пассажиров на борт.

Тогда аварийная посадка самолёта была связана с технической неполадкой одного из двигателей. «Специалисты авиакомпании провели осмотр, и пришли к выводу, что полной замены двигателя не требуется», - сообщил «АП». пресс-секретарь авиакомпании «Таджик Эйр» Азиз Хайруллоев. При этом он добавил, что «сейчас специально созданная комиссия продолжает расследовать данный инцидент, и по выявлению всех деталей произошедшего, будет дана более подробная информация».

«2 октября самолёт Ан-28 совершил авиарейс по маршруту Хорог - Душанбе. На 3 октября, также запланирован вылет, однако это будет зависеть от погодных условий», - сообщил пресс-секретарь авиакомпании.

Напомним, 25 сентября самолет таджикской авиакомпании "Таджик Эйр" Ан-28, вылетевший из Хорога в Душанбе, вернулся обратно в аэропорт Хорога. На борту самолета находились 25 человек. Тогда в авиакомпании сообщил, что самолёт был вынужден вернуться в пункт вылета в связи с технической неполадкой одного из двигателей. Никто из пассажиров не пострадал. Все пассажиры данного рейса были отправлены в Душанбе на вертолёте МИ – 8.

«Таджик Эйр» возобновил выполнение рейсов по маршруту Душанбе – Хорог – Душанбе в феврале этого года после почти полугодовой приостановки полетов в этом направлении.

Авиасообщение между Душанбе и Хорогом было приостановлено с начала октября прошлого года в связи с ремонтом единственного оставшегося в авиапарке «Таджик Эйр» самолета АН-28, имеющего соответствующее разрешение на полеты в данной местности. Другие типы самолётов авиакомпании не могут летать туда из-за сложного высокогорного рельефа.