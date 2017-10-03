В минувшую субботу в Киргизии предотвратили попытку государственного переворота, который должен был состояться в случае поражения на президентских выборах Омурбека Бабанова, пишет сегодня "Московский Комсомолец".

Восстание, по версии Госкомитета нацбезопасности республики (ГКНБ), готовил один из его приближенных, депутат парламента Канатбек Исаев. Сами политики все отрицают, заявляя при этом, что без всяких переворотов наберут на выборах около 60% голосов избирателей.

В качестве доказательства вины Исаева киргизские силовики опубликовали три аудиозаписи, на которых голос, похожий на голос парламентария, рассказывает о подготовке массовых беспорядков, подкупе молодых людей и преступников для выступления на стороне Бабанова и так далее. В свою очередь, будущий кандидат в президенты утверждает, что его сторонник является порядочным человеком, не способным нарушить закон.

При этом Бабанов не стал обвинять действующего главу государства Алмазбека Атамбаева в деспотии, а напротив, сказал, что некая третья сила надеется столкнуть их лбами накануне выборов. В вопросе освобождения своего товарища он всецело полагается на справедливость киргизского суда.

Остроту ситуации придает также и то, что в президентских выборах 15 октября будут участвовать 12 человек, но главными претендентами на высокий пост считаются только Бабанов и фаворит действующего главы республики Сооронбай Жээнбеков. Несмотря на то, что оба были премьер-министрами, как правило, при таком раскладе на постсоветском пространстве шансов на победу у оппозиционного кандидата нет. Однако 19 сентября с Бабановым встретился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а позднее знаки внимания ему оказал глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Многие соцопросы сулят оппозиционному кандидату поддержку 60% избирателей, правда, провластные исследования столько же голосов отдают Жээнбекову. Если же судить по их программам, то Бабанов делает ставку на борьбу с коррупцией и развитие бизнеса, а фаворит Атамбаева говорит о продолжении поступательного развития страны по заданному нынешними властями курсу.

Придется ли Киргизии пережить еще одну революцию или в этот раз выборы пройдут по мирному сценарию, «МК» выяснил у экспертов:

Аркадий ДУБНОВ, эксперт по Центральной Азии:

— Обвинение команды Бабанова в попытке государственного переворота — это не очень грамотная попытка киргизских спецслужб спровоцировать одного из главных кандидатов в президенты на неадекватную реакцию, которая в дальнейшем приведет к его снятию с предвыборной гонки. Несмотря на свою молодость, Бабанов достаточно опытный человек и хорошо понимает правила политической игры в Киргизии, чтобы их нарушать. В частности, он достиг некоторых договоренностей с Атамбаевым, благодаря чему действующий глава государства заявил, что поддержит бывшего премьера в случае его победы.

Аждар КУРТОВ, главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии»:

— Политическая система Киргизии похожа на сочетание элементов демократии, авторитаризма, анархии и охлократии. Местные политики, как находящиеся у власти, так и стремящиеся к ней, убеждены в своей вседозволенности. В связи с этим нельзя исключать подготовки очередного государственного переворота.

В то же время сейчас невозможно сказать наверняка, кто при соблюдении всех демократических норм станет следующим главой Киргизии. Народ очень сильно разобщен, причем не по идеологическому, а по племенному принципу. Каждый надеется провести во власть своего кандидата, чтобы через него вытягивать из государства как можно больше преференций. При этом их, по сути, не интересует, под какими лозунгами это будет делаться: либеральными, коммунистическими или консервативными.

Конечно, Атамбаев заявил о поддержке Бабанова в случае его победы на выборах. Это вполне укладывается в международные демократические традиции. Другое дело, что сам он поставил на Жээнбекова, чьи шансы на победу в последнее время выглядят все менее уверенными. На этом фоне республиканские спецслужбы вполне могут попытаться устранить одного из кандидатов в президенты.

При этом по сравнению с 1990-ми и началом 2000-х годов Киргизия изменилась к лучшему, и ожидать политических потрясений после президентских выборов не стоит. Хотя при условии массовых нарушений протестов избежать не удастся.