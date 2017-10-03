Приехавшим на учебу за рулем авто, грозит отчислены из ВУЗов

МВД Таджикистана опубликовал новый список студентов прибывших в ВУЗ на личном авто. Рейд был проведен в конце сентября. Нарушителям грозит отчисление.

Среди нарушителей числится Аслиддин Рахимзода Амирджон, студент 3-го курса Таджикского государственного аграрного Университета, факультета садоводство и биотехнологии, который приехал на учебу за рулем автомашины марки «ВАЗ-21014». Студент 2-го курса Таджикского государственного аграрного Университета, факультета агробизнес Нурибек Норматов, приехал на учебу за рулем «Ауди-А4». Студент 2-го курса Таджикского государственного института физической культуры имени С. Рахимова, факультета горного туризма Ислом Асролов прибыл на учебу за рулем «Опель-Астра».

В середине сентября пресс-служба МВД РТ сообщала о выявлении пяти студентов, которые приехали на учебу за рулем личных авто.

В Таджикистане студентам и школьникам категорически запрещено приезжать на занятия за рулем автомашины. Нарушителей ждет отчисление.Такие поправки в законодательство были приняты парламентом этим летом.

Как пояснил тогда депутатам нижней палаты парламента министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид, за данное правонарушение студенты будут исключены из вузов сроком на три года, учащиеся колледжей, ПТУ, школ - сроком на один год.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus