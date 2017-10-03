Комитет по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана заявляет, что представители общественных комиссий не имеет право изымать угощения с праздничных столов.

Представители общественных комиссий могут лишь проводить беседы для предотвращения «расточительства» на свадьбах и других праздничных мероприятиях, отметил пресс-секретарь Комитета по делам религии Афшин Мукимов.

На днях СМИ писали об инциденте, который произошел на окраине Куляба. Житель этого города Зайдулло Худоёров справлял свадьбу своей дочери, когда в их дом пришли чиновники с проверкой и обнаружили «расточительство».

«Во время рейда мы установили, что семья наготовила расточительно много еды - к примеру, специальные лепешки и халву для банкета в доме жениха. Мы изъяли еду и передали ее в психиатрическую больницу в Кулябе», - рассказал тогда местным журналистам участник рейда Холмурод Иброхимов.

По словам пресс-секретаря Комитета по делам религии, на самом деле эта семья нарушила статью 10 часть 2 Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», которая запрещает проведение обрядов ноншиканон (помолвка), модарталабон (приглашение матери), падарталбон (приглашение отца), чодарканон (снятие покрывала), муборакбоди (поздравление), рохбандон (преграждение пути).

«Семья Зайдулло Худоёрова готовила специальные лепешки и халву для банкета в доме жениха, а это нарушение закона» - почеркнул Афшин.

Но даже в этом случае, по словам Афшина, никто не имеет право конфисковать еду, в данном случае такого и не было, утверждает он. По словам пресс-секретаря Комитета, глава семейства,

44-летний Зайдулло Худоёров по собственному желанию в ответ на предложение представителей комиссии, согласился отдать еду для пациентов психиатрической больницы.

Напомним, за проведение запрещенных обрядов закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» предусматривает штраф в размере четырех тысяч долларов, повторное же нарушение обойдется примерно в 5700 долларов.

Правительство страны, где зарплата учителей и других работников государственного сектора составляет около 150 долларов в месяц, утверждает, что такая высокая сумма штрафа будет препятствовать нарушению закона.