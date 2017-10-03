Российские военнослужащие, проходящие службу в Республике Таджикистан, в международный День пожилых людей поздравили с праздником пожилых постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов «Батош», в Турсунзаде.

Военнослужащие и члены их семей привезли ветеранам войны и труда предметы первой необходимости: в первую очередь, необходимую одежду и обувь, комплекты личной гигиены, также сладкие подарки и домашнюю выпечку.

Пресс-служба ЦВО

Проведение гуманитарных акций стало хорошей традицией среди российских военнослужащих. На данный момент в доме-интернате проживает около двухсот стариков и инвалидов, сорок восемь из которых прикованы к своим кроватям. Российские военнослужащие шефствуют над домом-интернатом с начала 90-х годов прошлого века, отмечает пресс-служба Центрального военного округа.

Пресс-служба ЦВО

Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) отмечается ежегодно 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1991 года.

Целью этого дня является привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.

По данным ООН, в настоящее время в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет. К 2050 году число людей старше 60 лет достигнет двух миллиардов, составив более 20% мирового населения.