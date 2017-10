Although interests of Central Asia’s nations on many issues are aligned, there are regional problems solution to which will take years, Uzbek Foreign Minister Abdulaziz Kamilov said while addressing a session of the International Club in Tashkent, according to Podrobno.uz

