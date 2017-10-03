Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана 2 октября ратифицировала кредитное соглашение по проекту строительства и оборудования ряда средних школ РТ. Оно было подписано в середине мая между Саудовским фондом развития и Республикой Таджикистан.

Для строительства 66 общеобразовательных школ Саудовский фонд выделит в качестве льготного кредита свыше $35 млн., заявил депутатам министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид.

Он также отметил, что в течение последующих двух лет в стране за счет госбюджета будут построены 124 школы на общую сумму 418 миллионов сомони.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день в стране функционируют около 4 тыс. общеобразовательных школ, в которых обучаются порядка 2 миллионов детей.

Около 30 процентов школ Таджикистана на сегодняшний день нуждаются в капитальном ремонте.