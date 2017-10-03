Завершился первый из трех сетов международного музыкального ТВ-шоу SILK WAY STAR, по итогам которого таджикистанец Сафармухаммад Кодири занял третье место среди девяти стран-участниц.

В заключительном туре первого сета, который прошел 30 сентября на тематику «Хит на другом языке», Сафармухаммад исполнил песню на киргизском «Суранамы кечир мени» Мирбека Атабекова.

По условиям конкурса, участникам дали всего два дня, чтобы заучить слова песни на неродном языке и исполнить его в рамках конкурса.

Конкурсант, представляющий Таджикистан, справился с задачей на «Ура!». Жюри отметило отсутствие и намека на инородный акцент и поставило высокие оценки за вступление.

Парвиз Назаров пришел поддержать Сафармухаммада Кодири Asia-Plus

Сам Сафармухаммад отметил, что ему тяжело далось исполнение песни на киргизском, несмотря на то, что он в совершенстве владеет 4 языками – китайским, английским, русским и фарси.

Кстати, на этот раз поддержать на конкурсе земляка пришел Парвиз Назаров со своей семьей – супругой и детьми, что положительно сказалось на боевом настрое Сафармухаммада.

Второй сет международного музыкального ТВ-шоу SILK WAY STAR начнется с 15-го октября.

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