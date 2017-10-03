Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Таджикистан Хаджимэ Китаока и заместитель председателя Комитета по делам молодежи и спорта Дилшод Назаров приняли участие в церемонии завершения проекта по «Предоставлению оборудования для учебных центров по дзюдо».

Грант в размере 90,906 долларов США был выделен для реализации проекта в рамках Программы по безвозмездной помощи Правительства Японии по культурным проектам Республики Таджикистан и как часть программы «СПОРТ ДЛЯ БУДУЩЕГО».

«Проект по предоставлению оборудования для учебных центров по дзюдо» был разработан для обеспечения надлежащих условий для обучения молодых дзюдоистов и улучшения состояния залов для проведения соревнований. В рамках проекта, более 1900м2 татами были предоставлены Государственному учреждению «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по борьбе г. Душанбе», региональному Дворцу спорта в Хороге, Региональному учебному Центру в Кайракуме и спортивному залу дзюдо и национальной борьбы гуштингири в городе Худжанд. Установка новых татами позволит значительно улучшить базу деятельности Федерации дзюдо по всей стране.

В рамках японской программы «СПОРТ ДЛЯ БУДУЩЕГО» по всему миру реализуется ряд проектов. Программа направлена на продвижение и расширение спортивного значения Олимпийского и Паралимпийского движения для людей всех поколений, в том числе молодых, которые представляют будущее. Программа будет реализоваться в период с 2014 по 2020 годы, с целевым охватом более чем 10 миллионов человек из более 100 стран. Это является обязательством Правительства Японии эффективно и успешно реализовать программу «СПОРТ ДЛЯ БУДУЩЕГО» к Олимпийским и Паралимпийским играм Токио 2020.