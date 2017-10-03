Шериф Лас-Вегаса объявил, что в результате нападения во время концерта погибли более 20 человек. Свыше ста получили ранения, пишет Медуза со ссылкой Associated Press .

Вечером в воскресенье неизвестный открыл огонь на юге Лас-Вегаса — там расположены отель и казино «Мандалай-Бэй», поблизости проходит музыкальный фестиваль Route 91.

Мужчина, открывший огонь по зрителям концерта, убит, сообщает ABC News со ссылкой на заявление представителя полиции. О его личности пока ничего не сообщается. Стражи порядка не уточнили, действовал нападавший в одиночку или у него были сообщники.

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На фотографиях с места событий, появившихся в соцсетях и фотобанках, видны люди, лежащие на земле в крови. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной. "Обойма за обоймой - пули летали повсюду", - приводят они слова одного из свидетелей произошедшего.