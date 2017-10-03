Работа таджикских авиакомпаний по вопросу обслуживания пассажиров день ото дня ухудшается, заявил спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров, выступая в понедельник на сессии Маджлиси намояндагон.

«С таким сервисом, который предлагают таджикские авиакомпании, говорить о развитии туризма в стране бессмысленно», - заявил спикер.

«Любой иностранный инвестор, который хочет вкладывать в экономику Таджикистана после знакомства с сервисом наших авиакомпаний, убежит от нас прочь», - отметил Зухуров.

Между тем, сегодня нижняя палата парламента Таджикистана поддержала поступившее от правительства предложение об освобождении от НДС и таможенных пошлин ввоз оборудования для «Таджикаэронавигации».

Перечень оборудования, которое будет завезено в страну в течение года, будет утвержден правительством Таджикистана. Техника буде закуплена на средства «Таджикаэронавигации».

Сколько недополучит бюджет республики от этих преференций, на сессии не сообщили.

В настоящее время все таджикские авиакомпании осуществляют свои зарубежные рейсы с дозаправками в других городах.

Вынужденные посадки для дозаправки на таджикских рейсах совершаются с мая этого года. Тогда причиной называлась высокая цена на авиатопливо в Таджикистане. Теперь это происходит из-за его дефицита.

Эксклюзивной поставкой топлива и заправкой самолетов в Таджикистане занимается Топливозаправочная компания (ТЗК). Она закупает керосин в России. Доставляя керосин в Таджикистан, ТЗК продает его авиакомпаниям за 1 тысячу 120 долларов за каждую тонну. Авиакомпании не всегда могут по этой цене закупать топливо, поэтому у них образовываются долги. По этой же причине они вынуждены дозаправляться в аэропортах других стран, где авиационный керосин стоит намного дешевле.

Подробности по теме здесь.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus