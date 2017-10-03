Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня приняла предложенные правительством поправки в закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе». Согласно поправкам, отставные офицеры силовых структур получили право вернуться на воинскую службу.

По словам первого заместителя главы Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Мансурджона Умарова, такое право дается профессионалам, которые ранее добровольно оставили службу по различным причинам.

«Лица, которые запятнали честь мундира, были уволены из силовых структур по отрицательным мотивам, не будут восстановлены на службе», - отметил Умаров.

Парламент также ратифицировал подписанное в сентябре 2015 года в Душанбе Соглашение о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения.

По словам министра обороны Таджикистана Шерали Мирзо, вышеназванное соглашение имеет важное значение для РТ на фоне ухудшающейся военно-политической ситуации во многих странах мира. Он также отметил, что согласно соглашению, охраной железных дорог стран ОДКБ будет заниматься Минобороны России.

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