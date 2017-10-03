В Согде в городе Гулистон (бывший Кайраккум) в результате пожара погибли молодая мать и два ее ребенка. В больнице продолжает оставаться еще один ребенок, получивший сильные ожоги.

Пожар произошел вечером 30 сентября в жилом доме в поселке Консой. Предварительной причиной пожара в милиции называют неправильное использование обогревателя.

По данным правоохранительных органов, молодая мать скончалась на месте происшествия. Получившие ожоги ее двое детей скончались в Центральной больнице города Худжанда 1 октября: это новорожденная девочка и трехлетний мальчик. Его сестра-двойняшка Фотима пока находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

По факту пожара возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

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