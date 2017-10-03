Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня рассмотрела и приняла предложенные правительством поправки в Уголовный кодекс республики относительно злостных неплательщиков алиментов.

Согласно приятым поправкам, определен статус злостных неплательщиков алиментов как для несовершеннолетних, так и для содержания немощных родителей.

«Злостными алиментщиками теперь считаются лица, которые не выполнили решение суда о выделении алиментов для детей или на содержание немощных родителей в течение трех месяцев», - сообщил депутатам глава Минюста Таджикистана Рустам Шохмурод.

По его словам, на сегодняшний день в стране в руках судоисполнителей находится свыше 65 тыс. решений судов о выплате алиментов несовершеннолетним детям.

«Люди, которые не будут платить алименты, и которые не будут выделять средства своим немощным родителям, больше, чем три месяца, будут строго наказаны и объявлены в розыск», - сказал он.

Напомним, в уголовном законодательстве Таджикистана предусмотрено наказание неплательщикам алиментов своим несовершеннолетним детям – это обязательные работы на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов или исправительные работы на срок до двух лет, а также лишение свободы на тот же срок.

Лица, не выделяющие на содержание нетрудоспособных или нуждающихся в материальной помощи родителей, средства, также наказывается обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.

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