Отношения между православными и мусульманами Узбекистана за последние годы качественно изменились, сказал журналистам патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который в пятницу прибыл в республику с Первосвятительским визитом, пишет АН Podrobno.uz.

"Как известно, в Узбекистане вторая после ислама религия по количеству приверженцев - это православие. Это не только русские люди, но и белорусы, украинцы. И я радуюсь тому, что отношения между исламом и православной церковью такие же добрые, и даже более продвинутые, чем это было в то время, когда я посещал Узбекистан", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что народы России и Узбекистана имеют общую историю. "Мы жили в одной стране, воевали с общим врагом, наши отцы и деды погибали, защищая общую страну от страшного врага - фашизма", - напомнил патриарх.

Он отметил, что раньше многие русские приезжали в Узбекистан, а сегодня многие граждане Узбекистана живут и работают в России, и этот факт является залогом дружеских отношений двух стран.

"То, что существовал в прошлом и существует сегодня такой обмен, это хороший залог того, что отношения между нашими народами и странами всегда будут добрыми, и нельзя игнорировать то хорошее и доброе, что принадлежало истории, и что сейчас может приносить значительные плоды", - добавил патриарх.

В воскресенье, 1 октября, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил реконструированный Успенский кафедральный собор столицы Узбекистана и провел литургию, передает ТАСС.

"Я с очень теплым чувством посещаю Узбекистан. В прошлом мне приходилось здесь бывать, и в этом храме мы праздновали 1000-летие Крещения Руси. Но передо мной предстоит сегодня совсем другой вид этого храма - светлый, торжественный, красивый. В то время невозможно было представить себе, что так можно отреставрировать храм, а тем более привести в порядок всю окружающую территорию", - сказал он.

В рамках визита, приуроченного к 145-летию начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии, патриарх посетил храмы в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, познакомился с развитием епархиальной жизни Узбекистана.

"Мы, православные люди, живем здесь, в Средней Азии, среди мусульман, людей тоже верующих, но верующих иначе. Я почувствовал очень теплое к себе отношение, в том числе здесь, в Самарканде. Я проходил через площади, улицы, и мусульмане, женщины в мусульманской одежде, махали руками, приветствовали. Не знаю, будут ли на Тверской улице в Москве так приветствовать, как в Самарканде на площади… Все это мне очень по сердцу, и я почувствовал, что народ здесь добрый. А если добрый народ, воспитанный в мусульманской традиции, и добрый народ, воспитанный в Православии, — значит жить им вместе, радоваться, уважать друг друга, помогать друг другу и строить мирную жизнь", - обратился к верующим с Первосвятительским словом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Кирилл 30 октября посетил место упокоения первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков

Мавзолей, в котором похоронен Ислам Каримов, находится на территории мемориального комплекса "Хазрат Хизр" в центре Самарканда. Он возложил цветы к могиле Ислама Каримова и отдал дань уважения его памяти, пишет UZdaily.

Он также осмотрел мавзолей Амира Темура, обсерваторию Мирзо Улугбека, комплекс Регистан и другие исторические памятники и дал высокую оценку работе по бережному сохранению исторического наследия.

Власти Узбекистана подарили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу бутылку кагора «Узбекистон», дата розлива которой совпадает с годом рождения предстоятеля Русской православной церкви, сказал корреспондентам секретарь патриарха священник Александр Волков. Любопытно, что дата выпуска церковного вина совпадает с датой рождения руководителя РПЦ. «Узбекистон» считается одним из самых качественных видов вин, используемых в православном богослужении.