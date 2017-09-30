Полиция разыскивает неизвестного мужчину, ранившего ножом двух прохожих на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает в субботу, 30 сентября, ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По информации агентства, инцидент произошел 28 сентября около 22:00 в проезде Якушкина. Неизвестный нанес удары похожим на нож предметом двум мужчинам 1988 и 1991 годов рождения. Пострадавших госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как передавал телеканал «360», одному из мужчин удар ножом был нанесен в шею, у другого оказалась рассечена нога. Сообщалось, что нападавший имел азиатскую внешность.