Обвиняемый в избиении до смерти студента из Узбекистана Жасура Ибрагимова не признал свою вину в суде, сообщает Sputnik Узбекистан.

"В колледже я увидел, как мой друг Дильшод и Жасур спорят о чем-то. Подойдя к ним, я поинтересовался, в чем дело. На что Дильшод мне ответил, Жасур отправил СМС-ки его сестре, и это ему не понравилось. Я посоветовал другу не связываться с Жасуром и не ругаться с ним, так как у него есть травма. Жасуру не понравилось, что я сообщил об этом Дильшоду. Он меня упрекнул в этом и даже ударил", — рассказал он.

Позже, вне стен коледжда, между молодыми людьми завязалась драка. При этом, как объяснил обвиняемый инициатива драки исходила не от него.

Отвечая на вопросы прокурора, а также адвоката семьи пострадавших, Исломбек Туляганов не раз путался в показаниях и даже был уличен во лжи.

Так, например, в самом начале он упомянул, что место, где дрались подростки, частично было покрыто травой, а уже потом стал говорить, что там был только гравий. Наряду с этим, рассказывая об эпизоде, когда уже после случившегося конфликта, он вместе с отцом приехал в больницу к Жасуру, чтобы поддержать его и хоть как-то помочь в лечении, подсудимый отметил, что в разговоре с медперсоналом выяснилось о поломке больничной машины, которая должна была доставить пострадавшего на процедуру МРТ.

"Папа решил сам отвезти Жасура на своей машине. Он вывел его под руку и усадил в автомобиль. Мы всячески хотели помочь", – заявил суду Ислом Туляганов.

Однако позже, когда суд обратился за комментариями к матери погибшего подростка Нилуфар Алиевой, стало известно, что Жасур вообще не мог самостоятельно передвигаться и на все процедуры его транспортировали на носилках, включая и этот случай.

Также Тугелянов заявил, что довольно продолжительное время ему пришлось ходить на занятия с сотрясением мозга.

Он отметил, что дрался с Жасуром только сам, никто другой в конфликт не вмешивался. При этом он не верит, что Ибрагимов мог умереть именно из-за нанесенных им травм, так как после случившегося чувствовал себя нормально.

Студент медицинского колледжа 17-летний Жасурбек Ибрагимов погиб в начале июля 2017 года. Молодой человек получил многочисленные травмы во время драки со сверстниками. В результате травм в области живота студент скончался.

Руководство медицинского колледжа имени Боровского было уволено, инцидент приобрел широкий общественный резонанс.

Мать погибшего студента обратилась с открытым письмом к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, где указала на бездействие правоохранительных органов в расследовании гибели сына. Жители Ташкента были возмущены произошедшим, выйдя на стихийный митинг, они потребовали от властей наказать виновных.