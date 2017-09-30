Наёмники, действующие в годы гражданской войны в Таджикистане, объявлены в международный розыск, заявил министр внутренних дел РТ Рамазон Рахимзода.

«С учетом противодействия возрастающей угрозе терроризма и экстремизма Республикой Таджикистан в 2016 году была принята вторая по счету Национальная стратегия по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы и План действий к ней, целью которых являются осуществление комплекса мероприятий, направленных на пресечение, выявление и профилактику преступлений террористического и экстремистского характера», — сказал глава МВД РТ в своём выступлении на 86-ой сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, которая проходит в Пекине, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, о важности предпринимаемых шагов в области борьбы с терроризмом Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон, ещё раз подчеркнул в своем выступлении на пленарном заседании 72-й сессии Генассамблеи ООН, которое проходило 20 сентября 2017 года в Нью-Йорке.

Это объясняется тем, что Республика Таджикистан является одной из первых стран на постсоветском пространстве, которая столкнулась с проблемами терроризма и экстремизма. Так, в период гражданской войны в Таджикистане действовали наемники из разных стран, которые осуществляли диверсионно-террористическую деятельность после прохождения спецподготовки в некоторых странах. Мы в соответствии с требованиями норм международного права и процедур, предусмотренных Интерполом, объявили их в международный розыск.

В своем выступлении министр внутренних дел также отметил, что встречи такого высокого уровня могут служить хорошей площадкой для обсуждения вопросов противостояния сегодняшними угрозами, с которыми справиться, опираясь только на собственные силы, невозможно. И в действительности, события, происходящие в мире наглядно свидетельствуют о том, что никакая страна не может быть гарантирована от террористических атак. Доказательством сказанному, по его словам, является трагические случаи, имевшие место в Германии, США, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Турции, России и других странах, вызвавших катастрофы и гибель сотни и тысячи людей.

«Мы выражаем искреннее соболезнование народам этих стран, родным и близким погибших и скорбим вместе с ними. И всё, что происходит сейчас в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане и других странах, является ярким примером и предупреждением для всего мирового сообщества, и это требует самого серьезного, глубокого осмысления и объединения наших усилий против общего врага», - заявил глава таджикского МВД.